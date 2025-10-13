Počinju intenzivne ispekcijske kontrole u Federaciji

RTV SLON
Počele kontrole mlijeka federalne inspekcije
Foto: Arhiva RTV Slon

Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje „Programa intenzivirane inspekcijske kontrole u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu oktobar – decembar 2025. godine“, koji će trajati do 19. decembra. Program se provodi s ciljem suzbijanja nezakonitih djelatnosti u različitim oblastima inspekcijskog nadzora.

U provođenju nadzora učestvovat će svih 11 federalnih inspektorata, s posebnim fokusom na oblasti zaštite zdravlja i okoliša, upravljanje otpadom, prijevoz pošiljki i brze pošte, zaštitu na radu, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, fiskalne sisteme, prometovanje drvnih sortimenata i ogrjevnog drveta, korištenje novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sigurnost hrane životinjskog porijekla, lovstvo, intelektualno vlasništvo, prijevoz putnika i roba, rudarstvo, posude pod pritiskom i tečna naftna goriva.

Pojačane aktivnosti provodit će se na području svih kantona Federacije BiH, uključujući i popodnevne sate te dane vikenda, uz učešće kantonalnih inspekcijskih organa u pojedinim oblastima nadzora.

Federalna uprava apeluje na sve privredne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima kako bi izbjegli sankcije, te podsjeća građane da uočene nepravilnosti mogu prijaviti putem:
telefona 033/22 66 44 (dostupan 24 sata), e-mail adrese [email protected]

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vlada TK sutra odlučuje o stipendijama i izmjenama pedagoških standarda

Vijesti

Depoziti građana i firmi u BiH sve veći, krediti blago usporili

Istaknuto

Film „Izgubljeni Dream Team“ otvara 14. Tuzla Film Festival

Vijesti

Završena komemoracija Halidu Bešliću

Vijesti

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla: Borbene seniorke i talentovane djevojčice donijele nove bodove i iskustvo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]