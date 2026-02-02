Federalna uprava za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo komunikacija i prometa najavili su izmjene propisa s ciljem boljeg uređenja oblasti cestovnog prijevoza i suzbijanja nelegalnog prijevoza putnika u Federaciji BiH.

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović boravila je danas u Mostaru gdje je sa saradnicima održala sastanak s federalnom ministricom prometa i komunikacija Andrijanom Katić. U fokusu razgovora bio je zakonodavni okvir i jačanje mehanizama nadzora u sektoru cestovnog prijevoza.

Kako je saopćeno, poseban naglasak stavljen je na borbu protiv nelegalnog prijevoza putnika kao oblika sive ekonomije, ali i na potrebu izjednačavanja položaja prijevoznika iz Federacije BiH s prijevoznicima iz Republike Srpske i Brčko distrikta, jer su u FBiH trenutno propisani strožiji uslovi za obavljanje ove djelatnosti.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da bi izmjene propisa trebale ukloniti neravnopravan položaj registrovanih prijevoznika u Federaciji i unaprijediti inspekcijski nadzor na terenu.

Ministrica Katić istakla je da je interes Ministarstva jačanje inspekcijskih kapaciteta te da će podržati izmjene i dopune Zakona o cestama FBiH kako bi se osigurali efikasniji alati za kontrolu cestovnog prijevoza.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici inspekcije i resornog ministarstva zaduženi za oblast cestovnog saobraćaja i pravne poslove.