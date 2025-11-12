Forto najavio procvat željezničkog putničkog saobraćaja u BiH

RTV SLON
Forto poručio: Problem Šengena rješiv tek ulaskom BiH u EU ili regionalnom inicijativom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je niz konkretnih koraka koji bi, kako kaže, mogli označiti novi početak za željeznički putnički saobraćaj u zemlji. Nakon uspješnog uvođenja vikend-linije Sarajevo–Ploče–Sarajevo, Ministarstvo priprema širi paket ulaganja i modernizacije koji će, uz podršku Svjetske banke i Vlade Federacije BiH, unaprijediti kvalitet javnog prevoza.

Forto je pojasnio da je cilj paketa ulaganja jačanje sigurnosti infrastrukture, digitalizacija poslovanja te veća efikasnost Željeznica Federacije BiH, jedne od najvećih državnih kompanija. „U svojim razgovorima sa Svjetskom bankom pripremam paket za Željeznice Federacije BiH kako bi se uložilo u sigurnost infrastrukture, digitalizaciju i daleko veću efikasnost unutrašnjeg poslovanja. Ne sumnjam da će Vlada FBiH prihvatiti ovaj aranžman“, poručio je Forto.

Plan obuhvata više značajnih mjera koje će direktno uticati na dostupnost i kvalitet usluge. Među njima su uvođenje dodatnih putničkih linija uz podršku obje entitetske vlade, s posebnim fokusom na povezivanje Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Tuzle, Zenice i Bihaća. Predviđena je i modernizacija 18 stanica i stajališta u Kantonu Sarajevo – Buće Potoka, Alipašinog Mosta, Ilidže i Hadžića – kako bi se putnicima osigurali sigurniji peroni i brže prigradske veze.

Jedna od važnih novina biće i uvođenje digitalnih karata kroz centralizirani sistem prodaje putem weba, mobilne aplikacije i partnerskih prodajnih mjesta, što će omogućiti jednostavniju kupovinu i bolji uvid u kretanje putnika.

Za 2026. godinu planirane su i posebne turističke linije kroz Unsko-sanski kanton (Martin Brod–Bihać–Bosanska Krupa) te hercegovačke panorame (Sarajevo–Konjic–Jablanica–Mostar). U pripremi je i obnova međunarodne veze Sarajevo–Zagreb, čije uvođenje se planira krajem 2026. godine, u početku vikendom, u saradnji s Hrvatskim željeznicama.

Posebna pažnja usmjerena je i na sigurnost i efikasnost teretnog saobraćaja. Obnovljen je prevoz nafte na relaciji Ploče–Blažuj, a usvojeni su novi pravilnici i sistematizacija koji bi trebali povećati produktivnost.

“Željeznica je infrastruktura budućnosti – brže i sigurnije veze, manje gužvi, veća tačnost i standard koji kontinuirano podižemo”, zaključio je Forto.

