Željeznice FBiH uvode posebne vozove za prvomajske praznike

Željeznice Federacije BiH najavile su poseban red vožnje tokom Međunarodnog praznika rada.

U petak, subotu i nedjelju, 1., 2. i 3. maja 2026. godine, na relaciji Sarajevo – Mostar – Sarajevo saobraćat će posebni vozovi. Polazak iz Sarajeva planiran je u 9:01 sati, dok je povratak iz Mostara u 16:03 sati.

Karte će se moći kupiti na putničkim blagajnama neposredno prije polaska voza. Zbog očekivanog većeg interesovanja, putnicima se preporučuje raniji dolazak na stanicu.

Iz Željeznica FBiH podsjećaju i da će zbog praznika doći do izmjene saobraćanja voza na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo. Voz Sarajevo – Ploče, umjesto u petak, saobraćat će u četvrtak, 30. aprila, s polaskom iz Sarajeva u 16:46 sati.

Voz Ploče – Sarajevo, umjesto u subotu, saobraćat će u petak, 1. maja, s polaskom iz Ploča u 5:05 sati.

Ostali vozovi saobraćat će prema važećem redu vožnje Željeznica FBiH za 2025/2026. godinu.