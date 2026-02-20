Željeznice FBiH od 1. marta povećavaju cijene karata

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavijestile su javnost da će od 1. marta 2026. godine povećati cijene prevoza u putničkom saobraćaju za 20 posto.

Istovremeno će biti ukinute komercijalne povlastice u visini od 50 posto za prevoz grupa od 30 i više putnika.

Iz ovog javnog preduzeća navode da se cijene povećavaju zbog rasta troškova poslovanja, uključujući cijenu električne energije, goriva, maziva, održavanja i rada. Posljednja minimalna korekcija cijena izvršena je 2022. godine i odnosila se samo na relacije do 30 kilometara, dok je u periodu od 2012. do 2020. godine cijena usluga u putničkom saobraćaju povećana samo jednom, i to za 20 posto.

Iz Željeznica podsjećaju i da je Odbor grupacije javnog prevoza putnika pri Privrednoj komori Federacije BiH tražio usklađivanje cijena željezničkog saobraćaja sa cijenama cestovnog prevoza. Prema njihovim analizama, cijene željezničkog prevoza za adekvatnu tarifnu kategoriju i rang voza u prosjeku su niže za 41 do 51 posto u odnosu na cestovni saobraćaj.

Paralelno s povećanjem cijena, Željeznice FBiH najavljuju i podizanje kvaliteta usluge kroz digitalizaciju sistema prodaje karata. Pokrenut je postupak javne nabavke za implementaciju sistema za elektronsku naplatu, koji bi putnicima trebao omogućiti online kupovinu karata putem mobilnog telefona, brži ulazak u voz putem QR koda, rezervaciju sjedišta, te jednostavnije izmjene i povrate karata.

Novi digitalni sistem trebalo bi da osigura i precizne podatke o broju putnika po linijama i relacijama, što će, kako navode, olakšati planiranje reda vožnje i kapaciteta, ali i opravdanje subvencija za linije od interesa Federacije BiH. Planirana je i buduća integracija sa drugim vidovima javnog prevoza, uključujući mogućnost jedinstvene transportne karte i uvođenje pametnih kartica.

Jedan od strateških projekata je i izgradnja novih željezničkih stajališta na području Kantona Sarajevo. U saradnji s nadležnim općinama i institucijama planirana je izgradnja 18 modernih stajališta na ključnim dionicama željezničke mreže, s ciljem bolje integracije željeznice s ostalim vidovima javnog prevoza i smanjenja saobraćajnih gužvi.