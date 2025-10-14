Forto poziva na velike investicije u željeznicu

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto boravi u Washingtonu, gdje učestvuje na Godišnjem zasijedanju Svjetske banke u ulozi zamjenika guvernera Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanaka s rukovodstvom Svjetske banke, ministar Forto će razgovarati o novim ulaganjima, posebno u modernizaciju željezničke infrastrukture, koja je sljedeći strateški prioritet Bosne i Hercegovine.

Svjetska banka je nedavno odobrila finansiranje izgradnje puta Foča-Šćepan Polje, ključnog projekta koji će nakon više od četiri decenije konačno omogućiti izgradnju ceste Foča-Šćepan polje, odnosno povezati Sarajevo s Podgoricom te dalje Tiranom.

To paralelno prati i izgradnja novog međudržavnog mosta na Tari, koji finansira Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo saobraćaja Crne Gore, gdje se uskoro očekuje izbor izvođača radova.

– Zajedno smo konačno pomakli priču povezivanja Sarajeva i Podgorice. Sada moramo s mrtve tačke pokrenuti i željeznicu, jer bez modernih pruga nema ni razvoja – poručio je Forto, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.