Edin Forto upozorio da vrijeme ističe, vozači u BiH i dalje trpe posljedice

Edin Forto poručio je da vrijeme ističe kada je riječ o rješavanju problema boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine u šengenskoj zoni, upozoravajući da posljedice već osjećaju i domaći prevoznici i privreda u cjelini. Ministar komunikacija i prometa BiH danas je u Sarajevu predvodio prvi sastanak radne grupe formirane kako bi se ovo pitanje pokušalo riješiti kroz institucionalnu i diplomatsku koordinaciju.

Forto je rekao da je već ranije bilo jasno koliko ovaj problem košta i Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju, podsjećajući da su firme tokom prethodnih protesta u samo nekoliko dana bilježile milionske gubitke. Naglasio je i da se pitanje koje je suštinski trgovinsko i ekonomsko i dalje tretira kao sigurnosno, što dodatno usporava pronalazak rješenja.

Na sastanku su, osim predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH, učestvovali i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore Republike Srpske, kao i predstavnici prijevoznika okupljenih u Konzorcijumu „Logistika BiH“.

Jedan od zaključaka sastanka je da će od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH biti zatraženo da u što kraćem roku organizuje sastanak s Vladom Republike Hrvatske. Istovremeno, radna grupa će se obratiti nadležnim institucijama Hrvatske sa zahtjevom za tolerantniju primjenu režima prelaska granice za profesionalne vozače.

Uz to, Ministarstvo vanjskih poslova BiH trebalo bi hitno dostaviti najnoviji presjek stanja ambasadama država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kako bi se dodatno pojačala diplomatska komunikacija o ovom pitanju. Predloženo je i proširenje sastava radne grupe, kako bi u proces bili uključeni i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Granična policija BiH i Direkcija za evropske integracije.

Problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru mjesecima izaziva nezadovoljstvo transportnog sektora, a Edin Forto sada poručuje da više nema mnogo prostora za odgađanje konkretnih poteza. Upozorenje ministra dolazi u trenutku kada prijevoznici traže hitna rješenja, jer svaki novi zastoj direktno pogađa poslovanje kompanija i međunarodni transport robe.