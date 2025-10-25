Prate rad i vožnju parne lokomotive: Turisti iz cijelog svijeta u posjeti TK

U Tuzlanskom kantonu parne lokomotive i dalje oduševljavaju ljubitelje željeznica iz cijelog svijeta. Riječ je o rijetkim primjercima koji i danas voze, a njihova priča povezuje industrijsku tradiciju i turistički potencijal. Donosimo priču o ljudima koji putuju hiljadama kilometara kako bi pratili i fotografisali vožnju parne lokomotive.

Za neke je ovo tek još jedan voz na šinama. Za druge je to živa legenda industrijske prošlosti, posebna parna lokomotiva koju je sve teže sresti u pokretu. Zvuk točkova na čeliku, škripa pri svakom zaustavljanju i oblak dima, stvaraju osjećaj nostalgije koji samo istinski zaljubljenici u željeznice razumiju. Upravo zbog toga, u Tuzlanskom kantonu ovih dana boravi grupa turista iz cijelog svijeta, sa samo jednom misijom, a to je zabilježiti što bolju fotografiju parne lokomotive.

„U posjeti su turisti iz raznih dijelova svijeta čak od Novog Zelanda, Australije, Njemačke, Belgije, Danske, Velike Britanije, Amerike, znači malte ne sa svih kontinenata. To su zaljubljenici prije svega u parne lokomotive. To su ljudi koji uživaju u vožnji parnim vozovima, vrše promociju. parne lokomotive svugdje u svijetu jer je specifičnost da parna lokomotiva ovdje kod nas je još u proizvodnji”, kazao je Hidajet Đulović, šef Željezničke stanice Lukavac.

Za domaćine u željezničkoj stanici Lukavac, ovi gosti nisu nepoznanica. U Tuzlanski kanton se vraćaju već godinama. Dolaze iz dalekih zemalja i sa svih kontinenata, jer ih fascinira činjenica da ovdje parne lokomotive nisu muzejski eksponati, nego još uvijek dio proizvodnog procesa.

„U Bosnu i Hercegovinu sam došao 1998. godine, odmah nakon svih ovih, nažalost, tragičnih dešavanja. Ljudi su nas prijateljski dočekali i saradnja se iz godine u godinu razvijala. Danas sam i dalje prisutan u svemu tome i jedini sam koji se još od tada kontinuirano bavi organizovanjem ovakvih putovanja. Najljepše je što smo uvijek imali dobar prijem i odličnu saradnju, a posebno je važno da nikada nismo imali nikakve nepredviđene situacije, povrede ili incidente. Sve je uvijek funkcionisalo kako treba.“, poručio je Dragan Jovanović, vlasnik firme za željeznički prevoz „Balkan Romantik“

Lokomotive koje vuku vagone natovarene ugljem u rudnicima Kreka i Banovići tek su rijetki primjerci svoje vrste u svijetu koji i dalje rade. Njihov specifičan izgled i spor ritam na šinama predstavljaju prizor koji se rijetko gdje može doživjeti, pričaju nam ovi zaljubljenici u željeznice.

„Ovo su još uvijek operativne parne lokomotive u Evropi, koje su nastale u svoje vrijeme i zadržale originalan, autentičan izgled. Nije kao u muzeju, gdje je sve uređeno i dovedeno do perfekcije. Ovo su lokomotive koje su oblikovane vremenom”, kazao je turista iz Njemačke.

Turisti koji su došli iz Njemačke, Velike Britanije, Australije, Amerike, pa čak i sa Novog Zelanda i Tajlanda, kažu da ih je jednako oduševila i toplina ljudi koja ih ovdje dočekuje. Gdje god se voz zaustavio, dočekani su osmijesima i radoznalim pogledima.

„Ne, to nije prvi put. Bio sam ovdje već tri puta i uopšte sam počeo putovati vozovima u staroj Jugoslaviji još 1980-ih. Tada me je milicija nekoliko puta legitimisala. Danas je sve mnogo prijateljskije i drago mi je da možemo dokumentovati ove vozove. Ovo su posljednji preživjeli primjerci, pa sam odlučio doći čak iz Azije, gdje trenutno živim, kako bih zabilježio ove još uvijek aktivne parne lokomotive.“, kazao je Florian, turista sa Tajlanda.

Radnici Željeznica FBiH i željezničke stanice Lukavac potrude se da svaka posjeta ostavi lijepu uspomenu. Nije riječ samo o logistici, nego o iskrenom gostoprimstvu koje stranci prepoznaju i pamte.

„Sve je bilo odlično. Organizatori su nam unaprijed rekli kako će sve izgledati i zaista se odvijalo upravo tako. Imali smo vrlo lijepo iskustvo. Nismo imali nikakvih problema. Iz moje perspektive, bilo je fantastično.“, poručio je Alan, turista iz Australije.

Iz firme Balkan Romantik, koja više od dvije decenije čuva duh željezničkog turizma u našoj zemlji, poručuju da bi BiH trebala poraditi na tome da ponovo uspostavi putnički željeznički saobraćaj.

„Angažovali smo se i istražujemo mogućnosti, zajedno sa ljudima na visokim pozicijama, da se ovo sačuva kao turistička atrakcija, ovdje u Tuzli i u Banovićima. Već se vode početni pregovori. To je, prije svega, u interesu ne samo rudnika Kreka, koji možda od toga nema veliku direktnu ekonomsku korist, nego i u interesu Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i cijele države.“, naglasio je Dragan Jovanović, vlasnik firme za željeznički prevoz „Balkan Romantik“

Ove fotografije i video snimci iz Tuzlanskog kantona obići će svijet i ispričati priču o parnim lokomotivama koje još uvijek kucaju srcem industrije, a ako se planovi i pregovori o ponovnom uspostavljanju putničkoj željezničkog saobraćaja nastave, zvuk voza bi ponovo mogao postati dio svakodnevnog života ovog kraja, a ne samo atrakcija za rijetke zaljubljenike u željeznice.