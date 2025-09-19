Ubrzava se protok roba na granicama u BiH: potpisan sporazum

U cilju da se ubrza protok roba na granicama u BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da je potpisan Sporazum o saradnji i obavezujućoj primjeni mjera pod okriljem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Sporazum je potpisala v.d. direktorica FUZIP-a Ivana Prvulović sa predstavnicima Inspektorata Republike Srpske, Inspekcije Brčko distrikta BiH, Kancelarije za veterinarstvo BiH i Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Potpisivanje je upriličeno u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a cilj je uvođenje jedinstvenih pravila i procedura za sve inspekcijske organe. Na taj način treba se smanjiti nepotrebna zadržavanja robe na granicama i postići veća disciplina i sinhronizacija u radu carinskih terminala širom zemlje.

„Sinhronizovane procedure i zajednički operativni standardi stvaraju temelje za inspekcijski sistem koji ne usporava, već podržava ekonomski razvoj i konkurentnost domaće privrede. Ova inicijativa je izraz naše odgovornosti prema privrednicima, građanima i međunarodnim partnerima. Ubrzan protok roba preko granica znači manje troškova, više povjerenja i jaču poziciju Bosne i Hercegovine na regionalnoj i globalnoj mapi trgovine“, istakla je direktorica Prvulović.

Federalna uprava za inspekcijske poslove poručila je da ostaje posvećena punoj implementaciji dogovorenih mjera kako bi se u interesu privrede i građana izgradio efikasan, moderan i usklađen inspekcijski sistem.