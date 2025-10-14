Inspekcije će do kraja godine kontrolisati bukvalno sve

Federalna uprava za inspekcije započela je provođenje „Programa intenzivirane inspekcijske kontrole u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu oktobar – decembar 2025. godine“, koji će trajati do 19. decembra. Ovaj program ima za cilj suzbijanje nezakonitih djelatnosti u gotovo svim oblastima inspekcijskog nadzora, pa će kontrole, kako poručuju iz Federalne uprave, obuhvatiti bukvalno sve segmente poslovanja i rada.

U nadzorima će učestvovati svih 11 federalnih inspektorata, a fokus će biti na zaštiti zdravlja i okoliša, upravljanju otpadom, prijevozu pošiljki i brze pošte, zaštiti na radu, sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, fiskalnim sistemima, prometovanju drvnih sortimenata i ogrjevnog drveta, korištenju novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sigurnosti hrane životinjskog porijekla, lovstvu, intelektualnom vlasništvu, prijevozu putnika i roba, rudarstvu, posudama pod pritiskom i tečnim naftnim gorivima.

Pojačane kontrole provodit će se na području svih kantona Federacije BiH, uključujući i popodnevne sate te dane vikenda, a u pojedinim oblastima nadzora učestvovat će i kantonalne inspekcije.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apeluju na privredne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima kako bi izbjegli sankcije, te podsjećaju građane da sve uočene nepravilnosti mogu prijaviti putem telefona 033/22 66 44, koji je dostupan 24 sata dnevno, ili putem e-mail adrese [email protected]