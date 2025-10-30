Forto: Počinje vrijeme s manje papira i zastoja za prijevoznike u BiH

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ispunilo je obaveze preuzete tokom prijevozničkih protesta, jer su izmjene tri pravilnika već objavljene u Službenim novinama BiH. Riječ je o setu propisa koji smanjuju administrativne prepreke, ubrzavaju postupke i usklađuju domaće propise s evropskim standardima u sektoru profesionalnog prijevoza.

„Obećali smo i isporučujemo. Tri izmijenjena pravilnika su od jučer u Službenim novinama BiH i od tog trenutka počinje vrijeme s manje papira, manje zastoja i jasnijim pravilima za prijevoznike“, kazao je ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto.

On je naglasio da sektor drumskog prijevoza nije „uska struka“, nego sistem koji čini veliki broj radnika i kompanija koje svakodnevno doprinose ekonomiji zemlje. „Odrumskom prijevozu pričamo kao da je to nekoliko firmi, a zapravo govorimo o desetinama hiljada ljudi koji svaki dan izađu na put, podnesu kontrole, čekanja, administraciju i opet isporuče robu. To su ljudi koji direktno doprinose ekonomiji Bosne i Hercegovine… Naš posao je da pravila budu jasna, jednaka za sve i dovoljno brza da se posao može raditi bez nepotrebnih zastoja“, dodao je Forto.

Izmjene Pravilnika o registraciji vozila donose mogućnost redovnog i hitnog izdavanja zamjenske, tzv. treće tablice, što prijevoznicima omogućava kontinuitet rada u slučaju gubitka ili krađe, bez dodatnih troškova i zastoja. Ukida se i obaveza objavljivanja gubitka tablica u Službenim novinama, čime se štedi vrijeme i novac. Obrasci i upute prema Ministarstvu su pojednostavljeni kako bi se izbjegla nepotrebna dopisivanja.

Prema izmjenama Pravilnika o vozačkoj dozvoli, uvedeno je rješenje za profesionalne vozače kojima je zabrana izrečena samo za određenu kategoriju – izdaje se zamjenska dozvola s upisanom zabranom, a postojeća ostaje važeća dok nova ne bude izrađena. Ovo rješenje omogućava firmama da izbjegnu zastoj u radu dok se dokumenti obrađuju.

Najveće novine donosi Pravilnik o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača, kojim se uvodi model „centara izvrsnosti“.

Centri tipa A (prevoznici s najmanje 20 vozila i 10 godina licence) mogu u okviru vlastite firme organizirati teorijsku i praktičnu obuku vozača, dok ispit provodi registrovana institucija.

Centri tipa B (najmanje 10 vozila i 5 godina licence) mogu provoditi djelimičnu obuku, čime se podstiče profesionalizacija i efikasnost u sektoru prijevoza.