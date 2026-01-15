Počelo izdavanje dopunskih taksi oznaka za 2026.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona saopćilo je da je započelo izdavanje dopunskih taksi oznaka za 2026. godinu, namijenjenih prijevoznicima koji posjeduju važeću licencu za taksi prijevoz i kompletnu propisanu dokumentaciju.

Iz Ministarstva su naveli da se izdavanje provodilo u skladu s federalnim i kantonalnim propisima, te mjerama iz operativnog plana za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Za dobijanje dopunske taksi oznake prijevoznici su morali podnijeti zahtjev, priložiti kopiju licence vozila, rješenje o dodjeli taksi stajališta za 2026. godinu izdato od nadležnog općinskog ili gradskog organa, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, te dokaz o uplati takse od 30 KM po vozilu na budžet TK. Dopunske oznake postavljale su se s unutrašnje strane vozila, u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla.

Ministarstvo je istaklo da su oznake bile različitih boja po općinama i gradovima kako bi se spriječio protivzakoniti rad taksista van lokalne zajednice u kojoj su registrovani, što je ranije, kako su naveli, bilo posebno izraženo na području grada Tuzle. Upozorili su da će nakon isteka roka za distribuciju uslijediti pojačane kontrole inspekcije cestovnog saobraćaja i uniformisane policije, te podnošenje prekršajnih naloga za vozila bez važeće dopunske oznake, uz propisane kazne od 500 do 1.500 KM.

Prema podacima iz saopćenja, tokom 2025. godine na području Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavljalo je 440 prijevoznika, 35 pravnih i 405 fizičkih lica, sa ukupno 579 taksi vozila, dok je u ovoj oblasti bilo angažovano oko 700 osoba. Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je u Tuzli, gdje je djelatnost obavljalo 195 subjekata sa ukupno 326 vozila, dok su u ostalim općinama i gradovima TK bila registrovana 245 subjekta sa 253 taksi vozila, uz napomenu da je taksi prijevoz organizovan u svim lokalnim zajednicama, osim u općini Doboj Istok.