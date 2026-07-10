Grad Tuzla najavio podršku inicijativama Udruženja „Zaboravljena djeca rata“

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ predstavilo je gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću aktivnosti i inicijative usmjerene na poboljšanje položaja svojih članova i članica.

Sastanku u Gradskoj upravi Tuzla prisustvovali su predstavnici Udruženja, predvođeni predsjednicom Ajnom Jusić, a jedna od glavnih tema bila je mogućnost rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja.

Razgovarano je i o drugim pitanjima važnim za ostvarivanje i zaštitu prava osoba koje okuplja Udruženje „Zaboravljena djeca rata“, kao i o mogućnostima buduće saradnje s Gradom Tuzla.

Predstavljen dosadašnji rad Udruženja

Ajna Jusić upoznala je gradonačelnika s dosadašnjim radom Udruženja, realizovanim aktivnostima i inicijativama koje imaju cilj unaprijediti prava i kvalitet života njegovih članova i članica.

Predstavnici Udruženja „Zaboravljena djeca rata“ zahvalili su gradonačelniku na prijemu i spremnosti da razgovara o pitanjima od posebnog značaja za njihov rad.

Iz Grada Tuzla naveli su da će nastaviti podržavati inicijative koje doprinose zaštiti ljudskih prava, socijalnoj uključenosti i unapređenju kvaliteta života građana, uz nastavak saradnje i dijaloga s organizacijama civilnog društva.