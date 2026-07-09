Potpisani ugovori: Više od 300.000 KM podrške za manifestacije u Tuzli

U Gradskoj upravi Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora s predstavnicima neprofitnih organizacija kojima su odobrena sredstva iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, nakon provedenog javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava.

Sredstva su dodijeljena s budžetskih pozicija „Transferi za kulturne manifestacije“, „Transferi za sportske manifestacije“ i „Transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli“.

Za (su)finansiranje ukupno 131 kulturne i sportske manifestacije izdvojeno je 303.700 KM.

Iz Gradske uprave Tuzla saopćeno je da je na budžetskoj poziciji „Transferi za kulturne manifestacije“ ostalo neutrošeno 36.300 KM, zbog čega će biti raspisan novi javni poziv. Njegova objava na službenoj internet stranici Grada Tuzle očekuje se najkasnije do sredine jula.