U pretresu u Kladnju pronađeni otuđeni predmeti i oružje

Ali Huremović
U pretresu u Kladnju pronađeni otuđeni predmeti i oružje

Policija u Kladnju rasvijetlila je više krivičnih djela nakon što su tokom pretresa kuće i pomoćnih objekata koje koristi K.H. iz Kladnja pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa ranije prijavljenim teškim krađama, kao i predmeti povezani sa nedozvoljenim držanjem oružja ili eksplozivnih materija.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Kladanj do osumnjičenog su došli radeći na rasvjetljavanju teške krađe prijavljene 28. septembra.

Na osnovu saglasnosti postupajućeg kantonalnog tužioca i naredbe Općinskog suda u Živinicama, jučer je izvršen pretres porodične kuće, dvorišta i pomoćnih objekata koje koristi K.H.

U pretresu u Kladnju pronađeni otuđeni predmeti i oružje

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti dijelovi metalne i aluminijske konstrukcije, PVC stolarija i drugi predmeti obuhvaćeni sudskom naredbom. Policija je pronašla i druge predmete za koje se sumnja da potječu iz ranije prijavljenog krivičnog djela teška krađa.

Osim toga, pronađeni su i predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Protiv osumnjičenog K.H. Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će dostavljen izvještaj zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo teška krađa i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

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