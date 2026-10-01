Pravni epilog slučaja Dejana Milkunića: Krivični postupak obustavljen

Krivični postupak protiv Dejana Milkunića obustavljen je nakon povlačenja optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je sud u odvojenom radnom sporu utvrdio da je odluka kojom je razriješen dužnosti direktora Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ u Tuzli bila nezakonita. Advokatski tim Džanić i Alibegović dostavio je medijima sudske odluke i drugu dokumentaciju o postupcima koji su se protiv Milkunića vodili tokom prethodne gotovo dvije godine.

U saopćenju advokatskog tima navodi se da je cilj objavljivanja dokumentacije upoznati javnost s ishodima postupaka nakon perioda u kojem su optužbe protiv Milkunića bile predmet medijskih objava i komentara u javnosti. Saopštenje za javnost

Dostavljena dokumentacija pokazuje da se radi o nekoliko odvojenih postupaka, krivičnom predmetu pred Sudom BiH, radnom sporu u vezi s razrješenjem s mjesta direktora, disciplinskim mjerama i suspenziji.

Tužilaštvo povuklo optužnicu, Sud BiH obustavio krivični postupak

Sud Bosne i Hercegovine je 15. januara 2026. donio rješenje kojim je primio na znanje povlačenje optužnice Tužilaštva BiH protiv Dejana Milkunića i obustavio krivični postupak.

Iz sudskog rješenja proizlazi da je optužnica prethodno vraćena Tužilaštvu na uređenje jer, prema ocjeni suda, u dijelu opisa radnji nije sadržavala opis iz kojeg proizlaze bitna zakonska obilježja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret. Nakon toga Tužilaštvo je optužnicu povuklo. Rješenje Sud BiH

To znači da u ovom predmetu nije donesena osuđujuća presuda protiv Milkunića. Preciznije je, međutim, govoriti o povlačenju optužnice i obustavi postupka nego o oslobađajućoj presudi, jer do suđenja i odluke o krivici nije došlo.

Sud utvrdio da je razrješenje s mjesta direktora bilo nezakonito

Milkunić je u decembru 2024. godine bio prijevremeno razriješen dužnosti direktora JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.

Općinski sud u Tuzli je presudom od 2. aprila 2026. utvrdio da je odluka Privremenog školskog odbora od 2. decembra 2024. bila nezakonita i poništio je. Istom presudom škola je obavezana da Milkuniću isplati 3.276,98 KM na ime razlike neisplaćenih plaća za period od februara do 17. septembra 2025. godine, uz pripadajuće doprinose. Presuda 02.04.2026.

O tom predmetu zatim je odlučivao Kantonalni sud u Tuzli. Drugostepenom presudom od 10. jula potvrđeni su dijelovi prvostepene presude kojima je odluka o razrješenju proglašena nezakonitom i poništena te dosuđena razlika plaća i doprinosi. Dio presude koji se odnosio na drugo potraživanje i troškove postupka vraćen je Općinskom sudu na ponovno odlučivanje. Presuda 10.07.2026.

U ponovljenom postupku Općinski sud u Tuzli 17. septembra donio je presudu kojom je školi naloženo da Milkuniću isplati 2.000 KM nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti, uz zakonsku zateznu kamatu, te 6.638,72 KM troškova postupka. Presuda 17.09.2026.

Iz dostavljene kopije ove posljednje presude nije moguće utvrditi da li je ona u međuvremenu postala pravosnažna, pa je u ovom dijelu riječ o odluci Općinskog suda od 17. septembra.

Poništene disciplinske mjere i ukinuta suspenzija

Dokumentacija pokazuje i da je Privremeni školski odbor 10. decembra 2025. prihvatio prigovore Milkunićeve punomoćnice i poništio dvije mjere disciplinskog upozorenja, kao i mjeru otkaza ugovora o radu iz novembra iste godine. Odluka je, prema njenom tekstu, stupila na snagu odmah. Odluka o poništenju mjera

Milkuniću je u januaru 2026. bila određena i suspenzija s radnog mjesta profesora harmonike. Odlukom škole od 3. marta suspenzija je ukinuta, određeno je da se tog dana javi na posao, a škola je obavezana da mu za vrijeme trajanja suspenzije nadoknadi plaću do punog iznosa koji bi ostvario da je radio. Odluka o ukidanju suspenzije

Advokatski tim u saopćenju navodi da ovi ishodi mijenjaju pravnu sliku slučaja koja je postojala u vrijeme prvih optužbi i javnih reakcija. Najavljuju i nastavak korištenja pravnih mehanizama u slučajevima za koje smatraju da je došlo do povrede Milkunićevog ugleda, časti i profesionalnog integriteta.