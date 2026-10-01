Džeko pred posljednji meč za BiH: „Igranje za reprezentaciju mi znači sve“

Edin Džeko danas je održao posljednju konferenciju za medije kao kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnje utakmice protiv Švedske. Nakon gotovo dvije decenije u državnom dresu, najbolji strijelac i rekorder po broju nastupa za BiH posljednji put će predvoditi Zmajeve na terenu.

Džeko nije skrivao da pred oproštajnu utakmicu osjeća snažne emocije. Govorio je o pritisku i osjećaju sličnom onom koji je imao kao dječak i pred prvi nastup za reprezentaciju.

Ipak, kada utakmica počne, kaže da će pokušati emocije ostaviti po strani jer je riječ o zvaničnom susretu u kojem su Bosni i Hercegovini potrebni bodovi.

„Igranje za reprezentaciju mi znači sve“, poručio je Džeko, ističući da je nastup za Bosnu i Hercegovinu najljepša stvar koju mu je fudbalska karijera donijela.

Džeko: Kvalifikacije za Svjetska prvenstva kruna su karijere

Govoreći o gotovo dvije decenije provedene među Zmajevima, Džeko je kazao da je teško izdvojiti samo jedan trenutak ili pogodak koji će posebno pamtiti.

Kao najveće uspjehe izdvojio je plasmane Bosne i Hercegovine na svjetska prvenstva, dok je među golovima posebno emotivno doživio i posljednji pogodak protiv Slovenije.

Sutrašnji susret protiv Švedske bit će njegov 152. i posljednji nastup za reprezentaciju, nakon što je u prethodnih 151 utakmicu postigao 73 gola. Time će reprezentativnu karijeru završiti kao rekorder Bosne i Hercegovine po broju nastupa i pogodaka.

Džeko je kazao da su ga saigrači pokušavali nagovoriti da promijeni odluku, ali da je ona konačna. Njegova djeca, kako je ispričao, također teško prihvataju činjenicu da se završava jedno veliko poglavlje njegove karijere.

Posebna poruka mladim reprezentativcima

Dio posljednje konferencije Džeko je posvetio igračima koji će u narednim godinama nositi reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Mladim fudbalerima poručio je da se ne zadovoljavaju lako postignutim uspjehom, da ostanu čvrsto na zemlji i svakodnevno rade na sebi. Talent, prema njegovim riječima, nije dovoljan bez rada, vjere u vlastite mogućnosti i upornosti.

Posebno je pozvao navijače i medije da imaju strpljenja s mlađim igračima, spomenuvši i Ermedina Demirovića. Naglasio je da je mladim reprezentativcima potrebna podrška jer, kako je rekao, daju sve od sebe i žele uspjeh Bosne i Hercegovine.

Džeko je zahvalio i novinarima koji su pratili njegovu reprezentativnu karijeru. Kazao je da su mu i pozitivne i negativne kritike tokom godina pomagale da uči i napreduje.

Nakon reprezentacije želi odmor

Kada završi igračku karijeru, Džeko zasad ne planira odmah ulaziti u trenerske ili menadžerske vode.

Njegova prva želja je odmoriti se nakon dugogodišnje profesionalne karijere, dok će humanitarni rad, kako je rekao, ostati dio njegovog života.

Na pitanje postoji li mogućnost da se jednog dana predomisli i ponovo obuče reprezentativni dres, Džeko je poručio da smatra kako je dao maksimum i da je došlo vrijeme za kraj reprezentativne karijere.

Emocije neće promijeniti cilj protiv Švedske

Selektor Bosne i Hercegovine svjestan je da će Džekin oproštaj dodatno obilježiti sutrašnju utakmicu, ali je naglasio da ekipa mora pronaći ravnotežu između emocija i rezultatskog značaja meča.

Švedsku je opisao kao disciplinovanu i kvalitetnu reprezentaciju sa dovoljno širine da nadoknadi izostanke pojedinih igrača. BiH, prema njegovim riječima, neće mijenjati dosadašnji pristup i nastojat će igrati hrabro, s posjedom lopte i jasnom idejom.

Svi reprezentativci su spremni za utakmicu, a dodatnu motivaciju predstavlja činjenica da će dijeliti teren s Džekom u njegovom posljednjem nastupu za državni tim.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra u Zenici od 20:45 sati, a tribine će biti ispunjene jer su ulaznice za susret ranije rasprodate.

Za Edina Džeku to će biti posljednjih 90 minuta u dresu koji je nosio od 2007. godine i završetak reprezentativne karijere tokom koje je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola bh. fudbala.