Jovo Lukić će nositi Džekinu „jedanaesticu“

Jovo Lukić će u večerašnjoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske nositi dres sa brojem 11, koji je gotovo dvije decenije bio zaštitni znak kapitena Edina Džeke.

Džeko neće biti u konkurenciji za prve dvije utakmice Zmajeva u novoj sezoni Lige nacija, protiv Poljske i Rumunije, pa je njegov broj za večerašnji susret pripao napadaču Jovi Lukiću.

Broj 11 ima posebno mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine upravo zahvaljujući Džeki, rekorderu nacionalnog tima po broju nastupa i postignutih golova.

Lukić je iza sebe već imao zapažen nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje je postigao pogodak za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade u susretu završenom rezultatom 1:1.

Za sada nije poznato hoće li Jovo Lukić broj 11 zadržati i nakon Džekinog oproštaja od reprezentacije ili će Nogometni savez BiH donijeti drugačiju odluku.

Džeko bi posljednji put dres Bosne i Hercegovine trebao obući 2. oktobra protiv Švedske u Zenici.

Promjena ima i kod drugih brojeva. Mladen Jurkas će protiv Poljske nositi broj jedan, dok će Nail Omerović nastupiti s brojem devet, s obzirom na to da Samed Baždar nije u konkurenciji za utakmicu.

Bosna i Hercegovina večeras od 20:45 sati gostuje Poljskoj na stadionu PGE Narodowy u Varšavi, u prvom kolu UEFA Lige nacija.