Barbarez otkrio plan: Edin Džeko preskače prva dva meča Lige nacija

Edin Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku nove sezone UEFA Lige nacija, potvrdio je selektor Sergej Barbarez.

Kapiten i najbolji strijelac reprezentacije BiH svih vremena nije se priključio saigračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji će se pridružiti uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar.

Upravo bi taj susret trebao imati posebno značenje za Džeku, jer je planirano da se tada zvanično oprosti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Dok Zmajevi budu igrali gostujuće utakmice protiv Poljske i Rumunije, Edin Džeko trebao bi nastupiti u prijateljskoj utakmici za Schalke kako bi zadržao takmičarski ritam i što spremniji dočekao susret sa Švedskom.

Barbarez želi Džeku spremnog za oproštaj

Selektor Sergej Barbarez objasnio je da je odluka donesena u dogovoru sa Džekom te da kapiten želi igrati protiv Švedske.

Barbarez je naglasio da oproštaj neće promijeniti takmičarski pristup reprezentacije, kojoj će u tom susretu prioritet biti pobjeda i osvajanje tri boda. Koliko će Džeko provesti vremena na terenu zavisit će od razvoja utakmice.

Za Barbareza će oproštaj kapitena imati i posebno lično značenje, s obzirom na to da je i sam kao igrač imao iskustvo završetka reprezentativne i klupske karijere na visokom nivou.

U stručnom štabu očekuju da će dodatna prijateljska utakmica pomoći da Edin Džeko u što boljoj formi dočeka svoj posljednji nastup pred bh. navijačima u dresu sa državnim grbom.