Forma Zmajeva pred Ligu nacija u ovom trenutku Sergeju Barbarezu daje mnogo razloga za optimizam, ali je nekoliko dana nakon objavljivanja spiska stigla i vijest koju stručni štab nije želio čuti. Amar Dedić osjetio je problem sa zadnjom ložom tokom utakmice Newcastlea i nije se vratio na teren nakon prvog poluvremena, a stepen povrede još nije poznat.

Barbarez je prilikom objavljivanja spiska za predstojeće utakmice protiv Poljske, Rumunije i Švedske i sam ukazao na različite situacije u kojima se nalaze njegovi reprezentativci. Neki se vraćaju nakon povreda, pojedini traže veću minutažu, dok je veliki broj igrača tokom završenog ljetnog prijelaznog roka promijenio klub.

Upravo zbog toga trenutna forma Zmajeva nije samo pitanje broja golova ili minuta provedenih na terenu. Važno je i koliko su se reprezentativci brzo prilagodili novim sredinama, jesu li izborili mjesto među starterima i kakvu ulogu imaju u svojim ekipama.

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Forma Zmajeva nakon ljeta velikih promjena

Spisak ljetnih transfera među reprezentativcima prilično je dug. Amar Dedić je Benficu zamijenio Newcastleom, Tarik Muharemović Sassuolo Leedsom, Haris Tabaković otišao je u Salzburg, Ermin Mahmić u Çorum, Nikola Vasilj nakon St. Paulija karijeru je nastavio u saudijskom Al Diriyahu, dok je Samed Baždar novi član Sint-Truidena.

Stjepan Radeljić je iz Rijeke prešao u zagrebački Dinamo, Martin Zlomislić u Qarabağ, Zinedin Smajlović u Olympiacos, Kerim Alajbegović napravio je veliki iskorak odlaskom u Juventus, a Nail Omerović je Osijek zamijenio portugalskim Estorilom.

Nekima je promjena sredine odmah donijela ono što su vjerovatno i tražili, minute, golove i znatno veću ulogu. Najbolji primjer je Haris Tabaković.

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Tabaković trenutno izgleda nezaustavljivo

Tabaković je nakon dolaska u Salzburg počeo sezonu u ritmu kakav bi poželio svaki napadač. U prvih devet utakmica u novom klubu postigao je devet pogodaka, uključujući hat-trick u evropskim kvalifikacijama i dva gola protiv Rapida.

Njegove dobre partije pritom se ne mogu svesti samo na završnicu. Tabaković učestvuje u kombinatorici, spušta lopte saigračima, otvara prostor i kvalitetnim proigravanjima učestvuje u stvaranju prilika. Salzburg je dobio napadača kroz kojeg može razvijati akcije, a Barbarez reprezentativca koji na okupljanje dolazi sa ogromnim samopouzdanjem.

Samed Baždar također je odlično reagovao na promjenu kluba. Nakon dolaska u Sint-Truiden počeo je redovno pogađati, pa Barbarez u ovom trenutku ima više napadačkih opcija koje u reprezentaciju dolaze u dobrom golgeterskom ritmu.

Ermedin Demirović nema veliku minutažu na početku Bundeslige, ali je protiv Kölna ušao s klupe i za 21 minutu stigao do pogotka. Jovo Lukić je, s druge strane, u prvim nastupima za Universitateu Cluj upisao dva gola i asistenciju. To Barbarezu daje ono što selektori najviše žele pred reprezentativni prozor, više napadača koji u klubovima dolaze do konkretnih brojki.

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Mahmić odmah pokazao zašto je želio novi početak

Mahmić je nakon transfera u Çorum na prve dvije utakmice ulazio sa klupe i oba puta postizao gol. Prvo je pogodio protiv Beşiktaşa, a zatim i u pobjedi nad Eyüpsporom.

Takav početak teško je mogao biti bolji za igrača kojem su nakon promjene sredine prvenstveno bile potrebne minute i kontinuitet. Dva gola u prva dva nastupa sigurno će mu pomoći da se izbori za još važniju ulogu u novom klubu.

Dobre vijesti stižu i od Ivana Bašića.

Veznjak Astane neposredno pred reprezentativni ciklus odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica ove sezone. U pobjedi protiv Jelimaj Semeja rezultatom 4:0 postigao je prva dva gola svog tima, i to u razmaku od svega pet minuta.

Bašić pritom ima ono što je za reprezentativca možda još važnije od jedne dobre utakmice, kontinuitet. Standardan je u Astani, redovno igra od prve minute, a golovi i asistencije pokazuju da njegov doprinos nije ograničen samo na defanzivne zadatke.

Armin Gigović također redovno igra za Young Boys, dok Amar Memić nastavlja skupljati ozbiljnu minutažu u Viktoriji Plzen. U veznom redu Barbarez zato ima nekoliko igrača koji će na okupljanje doći bez problema sa ritmom utakmica.

Esmir Bajraktarević je, s druge strane, dobio veliku injekciju samopouzdanja pogotkom protiv Ajaxa. Minutaža mu još nije onakva kakvu bi želio, ali gol protiv najvećeg rivala u jednoj od najvažnijih utakmica nizozemskog fudbala može značajno promijeniti njegov status.

Muharemović u Premier ligi ne zna za poraz

Posebno ohrabrujuće djeluje ono što se događa sa Tarikom Muharemovićem.

Transfer u Leeds značio je prelazak na znatno viši nivo, ali bh. stoperu nije bio potreban dug period prilagođavanja. Odmah je dobio mjesto u početnoj postavi, odigrao kompletne ligaške utakmice, a Leeds sezonu nije otvorio porazom.

Za Barbareza je to možda važnije od samog zvučnog transfera. Muharemović svake sedmice igra protiv napadača iz Premier lige i pritom ima puno povjerenje stručnog štaba. Umjesto reprezentativca koji nakon velikog transfera sjedi na klupi, BiH dobija stopera koji redovno igra na najvišem nivou engleskog fudbala.

A Muharemović nije jedini stoper koji u reprezentativni ciklus ulazi sa razlogom za veliko samopouzdanje.

Katić protiv Bayerna pokazao koliko može značiti Zmajevima

Nikola Katić je u Schalkeu nastavio tamo gdje je stao tokom prethodnog perioda, kao jedan od igrača na koje se trener može osloniti.

Posebno se izdvaja posljednji bundesligaški susret protiv Bayerna. Schalke je odigrao 0:0, a Katić je proveo svih 90 minuta na terenu i bio važan dio odbrane koja je uspjela zaustaviti jedan od najopasnijih napada u Evropi.

Takva utakmica za Barbareza vrijedi više od bilo kakve statistike protiv slabijeg protivnika. Katić u reprezentaciju dolazi sa kontinuitetom, fizički spreman i nakon meča u kojem je pokazao da može odgovoriti zahtjevima protiv napadača najvišeg evropskog nivoa. Kada se tome doda Muharemovićeva minutaža u Leedsu, stanje na stoperskim pozicijama trenutno izgleda dosta dobro.

Vasilj promijenio sredinu, ali ne i status prvog golmana

Nikola Vasilj također je jedan od reprezentativaca koji su ovog ljeta promijenili klub. Nakon nekoliko sezona u St. Pauliju karijeru je nastavio u saudijskom Al Diriyahu.

Promjena sredine nije mu donijela period čekanja. Odmah je postao prvi golman, a već na debiju protiv Al Ahlija imao je šest odbrana. U nastavku sezone nastavio je braniti redovno, pa Barbarez barem kada je riječ o njegovoj minutaži nema razloga za zabrinutost.

Za golmana je kontinuitet posebno važan, a Vasilj će na reprezentativno okupljanje stići nakon serije utakmica u kojima je imao dosta posla.

Martin Zlomislić je, također, ovog ljeta Rijeku zamijenio Qarabağom, dok je poziv mladom Salki Hamziću pokazatelj da stručni štab nastavlja širiti bazu igrača na ovoj poziciji.

Džeko pred posljednjim poglavljem u dresu BiH

A onda je tu Edin Džeko.

Analizirati formu Zmajeva bez kapitena i najboljeg strijelca u historiji reprezentacije praktično je nemoguće, posebno sada kada je potvrdio da se bliži kraj njegovog gotovo dvije decenije dugog reprezentativnog puta.

Džeko je objavio da će utakmica protiv Švedske 2. oktobra biti njegova posljednja u dresu Bosne i Hercegovine. U reprezentativnu penziju otići će kao rekorder po broju nastupa i pogodaka, sa 151 utakmicom i 73 gola prije ovog završnog ciklusa.

Klupska sezona mu je počela zanimljivo. U DFB kupu protiv Halleschera postigao je dva pogotka i upisao asistenciju u pobjedi Schalkea 5:2. U prvom kolu Bundeslige protiv Augsburga dobio je 15 minuta, dok protiv Bayerna nije ulazio u igru.

Njegova minutaža zato vjerovatno više neće biti ista kao ranijih godina, ali Džekinu vrijednost za reprezentaciju odavno nije moguće mjeriti samo brojem minuta u klubu. Iskustvo, igra leđima prema golu, osjećaj u kaznenom prostoru i sposobnost da jednim potezom odluči utakmicu ostaju nešto što nijedan drugi napadač na Barbarezovom spisku nema u toj mjeri.

A sada postoji i dodatna emocionalna dimenzija. Svaka naredna minuta koju Džeko odigra za BiH bit će dio njegovih posljednjih reprezentativnih utakmica.

Dedićeva povreda jedina velika nepoznanica

U trenutku kada gotovo iz svih dijelova ekipe stižu dobre vijesti, Amar Dedić predstavlja najveći razlog za zabrinutost.

Nakon velikog transfera u Newcastle odmah je dobio povjerenje i mjesto u početnoj postavi. Upravo zato je njegov izlazak na poluvremenu posljednje utakmice privukao veliku pažnju.

Trener Newcastlea potvrdio je da je Dedić osjetio nelagodu u zadnjoj loži i da klub nije želio rizikovati nastavkom utakmice. Za sada nema potvrde o ozbiljnosti problema niti je poznato hoće li povreda uticati na njegovo pojavljivanje na reprezentativnom okupljanju.

Kada se pogleda ostatak Barbarezovog kadra, slika je ipak prilično dobra. Tabaković zabija gotovo bez prestanka, Baždar je odlično krenuo u novoj sredini, Mahmić je odmah pronašao golove, Bašić dolazi nakon dva pogotka, Muharemović je standardan u neporaženom Leedsu, Katić je upravo sa Schalkeom zaustavio Bayern, Vasilj redovno brani, a Džeko ulazi u posljednje reprezentativno poglavlje nakon dva gola i asistencije u Kupu Njemačke.

Do prve utakmice Lige nacija ostalo je još dovoljno vremena da se forma Zmajeva dodatno promijeni. Barbarez će prije svega čekati informacije o Dediću, ali će istovremeno moći biti zadovoljan činjenicom da mu veliki broj igrača na okupljanje ne dolazi tražeći formu, nego je već ima.