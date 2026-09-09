Amar Dedić povrijeđen u Newcastleu, čeka se nalaz ljekara

Ali Huremović
Amar Dedić povrijeđen u Newcastleu, čeka se nalaz ljekara

Amar Dedić povrijeđen je tokom utakmice Newcastlea protiv Millwalla, a zbog problema sa zadnjom ložom reprezentativac Bosne i Hercegovine morao je ranije napustiti teren.

Dedić je tokom susreta osjetio probleme, nakon čega stručni štab Newcastlea nije želio rizikovati eventualno pogoršanje povrede. Trener Matthias Jaissle nakon utakmice objasnio je da je odluka o izmjeni donesena iz predostrožnosti.

„Nismo željeli preuzeti nikakav rizik. Također je bilo planirano da Tino Livramento dobije više minuta“, rekao je Jaissle.

Za sada nema zvaničnih informacija o ozbiljnosti povrede, a Amar Dedić trebao bi obaviti detaljnije medicinske preglede nakon kojih će biti poznato koliko bi mogao odsustvovati s terena.

Situaciju će pažljivo pratiti i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, s obzirom na to da je Dedić jedan od standardnih i važnih igrača Zmajeva.

Newcastle u narednom kolu očekuje utakmica protiv Leedsa, ali će nastup bh. reprezentativca zavisiti od rezultata pregleda i procjene klupskog medicinskog tima.

Povreda Amara Dedića tako dolazi u nezgodnom trenutku i za klub i za reprezentaciju BiH, a više informacija o njegovom stanju očekuje se nakon dodatnih pregleda.

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