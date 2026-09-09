Počela isplata invalidnina u Federaciji BiH

Isplata invalidnina u Federaciji BiH za august počinje nakon što je Federalno ministarstvo finansija osiguralo sredstva za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja, nosioce ratnih priznanja, kao i korisnike civilnih invalidnina.

Za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja i nosioce ratnih priznanja osigurano je ukupno 33.598.475,53 KM.

Istovremeno, za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, te invalidnine za civilne žrtve rata, osigurano je 29.081.523,47 KM.

Ukupno je za isplatu invalidnina u Federaciji BiH osigurano 62.679.999 KM.

Nalozi za isplatu sredstava ovim kategorijama već su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Isplata invalidnina u Federaciji BiH odnosi se na naknade za august 2026. godine.