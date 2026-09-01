Stiže 100 i 150 KM novčane pomoći, evo ko ima pravo

Jasmina Ibrahimović
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Foto: RTV Slon

Vlada Republike Srpske donijet će odluku o isplati jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima, najavio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Prema njegovim riječima, osnovnoškolci će dobiti po 100 KM, dok će srednjoškolcima i studentima biti isplaćeno po 150 KM.

„Republika Srpska može pomoći i odlučili smo da to bude po 100 KM učenicima osnovnih škola i po 150 KM učenicima srednjih škola i studentima“, rekao je Minić nakon sjednice proširenog Predsjedništva SNSD-a u Banjoj Luci.

Kako je naveo, sredstva su osigurana zahvaljujući pojačanim privrednim aktivnostima i većem prilivu novca u budžet Republike Srpske.

Minić je kazao i da su roditelji tokom razgovora na terenu pozitivno reagovali na odluku o besplatnim udžbenicima, ali su ukazali i na dodatne troškove koje donosi početak školske godine, posebno nabavku školskog pribora.

„U razgovoru s roditeljima, našim porodicama koje svaki dan susrećem na terenu, izražena je zahvalnost i pohvala za odluku koja se odnosila na nabavku udžbenika, ali na terenu smo čuli da postoje i potrebe za troškovima koji se odnose, na primjer, na nabavku školskog pribora“, rekao je Minić.

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