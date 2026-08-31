Pokrenuta velika akcija za pomoć: Dječaku iz Sarajeva hitno potrebno 70.000 eura za operaciju mozga

Dječakova majka, Maja Handžić, uputila je emotivan apel javnosti objašnjavajući da je nakon pregleda u Istanbulu utvrđeno da je dječaku neophodna hitna operacija mozga.

Operativni zahvat mora se obaviti do kraja tekuće sedmice, a ukupni troškovi operacije i liječenja iznose 70.000 eura.

Majka je pozvala sve ljude dobre volje da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima, naglašavajući da je u utrci s vremenom svaka donacija i dijeljenje apela na društvenim mrežama od presudnog značaja.

Prijatelji porodice i organizatori akcije apeluju na zajednicu da se ujedini kako bi se prikupio novac potreban za odlazak dječaka na liječenje.

PODACI ZA UPLATU:

Uplate iz Bosne i Hercegovine:

Broj računa (TRN): 1613000276631445

Primalac: Maja Handžić

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391613000276631445

SWIFT/BIC: RZBABA2S

Banka: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

Primalac: Maja Handžić