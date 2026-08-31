Pokrenuta velika akcija za pomoć: Dječaku iz Sarajeva hitno potrebno 70.000 eura za operaciju mozga

Arnela Šiljković - Bojić

Velika humanitarna akcija pokrenuta je za pomoć devetogodišnjem A.M. Handžiću, učeniku Osnovne škole Hrasno, kojem je tokom ljetnog raspusta dijagnostikovan teški oblik tumora.

Dječakova majka, Maja Handžić, uputila je emotivan apel javnosti objašnjavajući da je nakon pregleda u Istanbulu utvrđeno da je dječaku neophodna hitna operacija mozga.

Operativni zahvat mora se obaviti do kraja tekuće sedmice, a ukupni troškovi operacije i liječenja iznose 70.000 eura.

Majka je pozvala sve ljude dobre volje da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima, naglašavajući da je u utrci s vremenom svaka donacija i dijeljenje apela na društvenim mrežama od presudnog značaja.

Prijatelji porodice i organizatori akcije apeluju na zajednicu da se ujedini kako bi se prikupio novac potreban za odlazak dječaka na liječenje.

PODACI ZA UPLATU:

Uplate iz Bosne i Hercegovine:

Broj računa (TRN): 1613000276631445
Primalac: Maja Handžić
Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391613000276631445
SWIFT/BIC: RZBABA2S
Banka: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Primalac: Maja Handžić

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