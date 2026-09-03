Sutra počinje isplata penzija u Federaciji BiH

Jasmina Ibrahimović
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Foto: RTV Slon

Isplata penzija za august u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 4. septembra, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzije će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, a penzionere ovog mjeseca očekuju i uvećani iznosi.

Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82 posto, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5 posto, korisnicima će uz augustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli, nastala nakon utvrđivanja konačne stope usklađivanja od 3,82 posto.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 KM. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO.

Podsjetimo, ukupno povećanje penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine iznosi 15,08 posto, nakon izmjena načina njihovog usklađivanja.

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