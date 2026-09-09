Marta Kos otkazala posjete Beogradu: Kako bih mogla pogledati u oči Majke Srebrenice

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, govorila je za CNN o odluci da otkaže planiranu posjetu Beogradu nakon događaja koji su pratili sahranu Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Kos je kazala da su je posebno uznemirili javno veličanje Mladića, veliki broj okupljenih građana, kao i prisustvo visokih zvaničnika Srbije na sahrani.

„Možete li zamisliti kako bih ikada mogla pogledati u oči Majke Srebrenice koje su izgubile brojne članove porodica?“, kazala je Kos tokom razgovora za CNN.

Naglasila je da evropski put Srbije ne podrazumijeva samo usvajanje zakona i ispunjavanje tehničkih kriterija, već i odnos prema prošlosti, žrtvama i procesu pomirenja.

Prema njenim riječima, upravo su preživjele žrtve pokazale spremnost da razgovaraju o pomirenju, zbog čega odgovornost očekuje i od političkih lidera Srbije.

„Odgovornost je na liderima Srbije da zacjeljuju rane prošlosti, a ne da iznova sipaju so na njih“, poručila je.

Marta Kos ranije je otkazala posjetu Srbiji, navodeći da je glorifikacija Ratka Mladića nespojiva s vrijednostima na kojima se zasniva evropski put. Iz Evropske unije nakon sahrane stigle su i dodatne osude zbog prisustva visokih srbijanskih zvaničnika i načina na koji je događaj obilježen.

Kos je govorila i o budućnosti Srbije u Evropskoj uniji, naglašavajući da će građani na izborima odlučiti kome će povjeriti vlast, dok će Brisel sarađivati sa svakom demokratski izabranom vladom koja poštuje evropske standarde.

Posebno se osvrnula na odnose Beograda s Moskvom i Pekingom, navodeći da će Srbija morati jasnije pokazati kakav vanjskopolitički pravac želi.

„Srbija će morati izabrati da li je ozbiljna u namjeri da postane članica EU ili su joj Rusija i Kina važniji partneri“, kazala je Kos.

Pitanje odnosa Srbije prema ratnoj prošlosti ponovo je došlo u fokus nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća António Costa događaje sa sahrane nazvali su šokantnim, navodeći da veličanje osuđenih ratnih zločinaca nije u skladu s vrijednostima Evropske unije.