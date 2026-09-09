Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sidika kojem je hitno potrebna operacija srca

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sidika Karića iz Zenice kojem je hitno potrebna operacija srca. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17047, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Sidiku je, nakon nesreće u martu ove godine u kojoj ga je pregazio traktor, utvrđeno proširenje aorte na dva mjesta. Ljekari su preporučili hitnu operaciju srca i ugradnju stentova na KCUS-u.
Operacija košta 44.764,20 KM
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrio je 30.000 KM, ali je za operaciju potrebno prikupiti još 14.764,20 KM.
Sidik živi sa suprugom, kćerkom koja zbog narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da radi, zetom i unukom. Porodica je već kreditno opterećena i nije u mogućnosti sama prikupiti potreban iznos.
Iz Udruženja Pomozi.ba pozvali su građane da pomognu pozivom na broj 17047. Ukoliko bi oko 7.000 ljudi pozvalo ovaj broj i doniralo po dvije KM, mogao bi biti prikupljen iznos potreban za Sidikovu operaciju.
Donacije su moguće i putem stranice Pomozi.ba, kao i uplatom na bankovne račune organizacije.
Računi za uplate
PayPal:
[email protected]
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d.
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
ASA Banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje „Pomozi.ba“, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sidik Karić
Za uplate iz Austrije
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Potrebno je unijeti puni naziv organizacije kako bi uplata bila uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Sidik Karić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sidik Karić
Za uplate iz Turske
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN: TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sidik Karić
Za uplate iz Švicarske u CHF
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Sidik Karić