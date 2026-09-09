Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sidika kojem je hitno potrebna operacija srca

Arnela Šiljković - Bojić

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sidika Karića iz Zenice kojem je hitno potrebna operacija srca. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17047, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Sidiku je, nakon nesreće u martu ove godine u kojoj ga je pregazio traktor, utvrđeno proširenje aorte na dva mjesta. Ljekari su preporučili hitnu operaciju srca i ugradnju stentova na KCUS-u.

Operacija košta 44.764,20 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrio je 30.000 KM, ali je za operaciju potrebno prikupiti još 14.764,20 KM.

Sidik živi sa suprugom, kćerkom koja zbog narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da radi, zetom i unukom. Porodica je već kreditno opterećena i nije u mogućnosti sama prikupiti potreban iznos.

Iz Udruženja Pomozi.ba pozvali su građane da pomognu pozivom na broj 17047. Ukoliko bi oko 7.000 ljudi pozvalo ovaj broj i doniralo po dvije KM, mogao bi biti prikupljen iznos potreban za Sidikovu operaciju.

Donacije su moguće i putem stranice Pomozi.ba, kao i uplatom na bankovne račune organizacije.

Računi za uplate

PayPal:
[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank
338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.
141-306-53201196-79

NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46

ASA Banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje „Pomozi.ba“, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sidik Karić

Za uplate iz Austrije

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Potrebno je unijeti puni naziv organizacije kako bi uplata bila uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Sidik Karić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope

ING

SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sidik Karić

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN: TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sidik Karić

Za uplate iz Švicarske u CHF

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Sidik Karić

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