Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sidika kojem je hitno potrebna operacija srca

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sidika Karića iz Zenice kojem je hitno potrebna operacija srca. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17047, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Sidiku je, nakon nesreće u martu ove godine u kojoj ga je pregazio traktor, utvrđeno proširenje aorte na dva mjesta. Ljekari su preporučili hitnu operaciju srca i ugradnju stentova na KCUS-u.

Operacija košta 44.764,20 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrio je 30.000 KM, ali je za operaciju potrebno prikupiti još 14.764,20 KM.

Sidik živi sa suprugom, kćerkom koja zbog narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da radi, zetom i unukom. Porodica je već kreditno opterećena i nije u mogućnosti sama prikupiti potreban iznos.

Iz Udruženja Pomozi.ba pozvali su građane da pomognu pozivom na broj 17047. Ukoliko bi oko 7.000 ljudi pozvalo ovaj broj i doniralo po dvije KM, mogao bi biti prikupljen iznos potreban za Sidikovu operaciju.

Donacije su moguće i putem stranice Pomozi.ba, kao i uplatom na bankovne račune organizacije.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje „Pomozi.ba“, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sidik Karić

Za uplate iz Austrije

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Potrebno je unijeti puni naziv organizacije kako bi uplata bila uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Sidik Karić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sidik Karić

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN: TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sidik Karić

Za uplate iz Švicarske u CHF

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Sidik Karić