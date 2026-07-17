Givinostat za djecu u FBiH nalazi se u središtu hitnog apela roditelja i Udruženja za Duchenneovu mišićnu distrofiju u BiH, koji od Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH traže da bez daljeg odgađanja osiguraju novac za liječenje 15 dječaka.

Na fotografiji objavljenoj uz apel nalazi se pet dječaka u dresovima Bosne i Hercegovine. Oni, kako navode autori objave, ne predstavljaju običnu sportsku ekipu, nego djecu koja vode mnogo težu borbu, borbu protiv rijetke bolesti koja im postepeno oduzima mišićnu snagu i sposobnost samostalnog kretanja.

Uz pet dječaka koji su javno stali pred kamere, na pristup terapiji čeka još deset njihovih vršnjaka. Roditelji upozoravaju da kod progresivne bolesti administrativna kašnjenja nisu samo pitanje procedura, jer se jednom izgubljena mišićna funkcija uglavnom ne može vratiti.

Givinostat za djecu u FBiH čeka odluku o finansiranju

Zahtjev roditelja odnosi se na uvrštavanje lijeka Givinostat, poznatog i pod trgovačkim nazivom Duvyzat, u Poseban program Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kao i na osiguravanje novca za njegovu kontinuiranu nabavku.

Prema navodima iz apela, djeci s istom dijagnozom iz Republike Srpske liječenje je omogućeno u inostranstvu preko Fonda solidarnosti „Duša djece“, dok pacijenti iz Federacije BiH još nemaju isti pristup. Zvanični pregled odluka ovog fonda pokazuje da je za jedno dijete oboljelo od Duchenneove mišićne distrofije u februaru 2026. godine odobreno 170.577,40 eura za nastavak liječenja u UKC-u Ljubljana.

Važno je razlikovati registraciju lijeka od odluke zdravstvenog fonda da plati liječenje. Givinostat se ne pojavljuje u Registru lijekova BiH za 2026. godinu, ali se terapija može osigurati kroz liječenje u inostranstvu ili odgovarajuće procedure uvoza lijeka koji nema dozvolu za promet u BiH.

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