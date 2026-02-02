Hitan apel radnika Koksare Lukavac, traže reakciju vlasti i spas proizvodnje

Sindikalna organizacija Koksare d.o.o. Lukavac u stečaju uputila je hitan apel i zvaničnu molbu nadležnim državnim i entitetskim institucijama, upozoravajući da je opstanak fabrike ozbiljno ugrožen te da je potrebno hitno djelovanje kako bi se spriječilo gašenje proizvodnje i gubitak velikog broja radnih mjesta.

U dopisu upućenom Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH i Vladi Tuzlanskog kantona, Sindikat navodi da je na ranijem sastanku sa predstavnicima vlasti i uprave rečeno da gašenje Koksare nije opcija i da ne smije biti predmet preispitivanja, ali da se dešavanja na terenu kreću u suprotnom smjeru. Ističu da su najavljena povlačenja partnera i gašenje koksne baterije jedine takve u Bosni i Hercegovini i šire u regiji, čime bi, kako navode, bile ugrožene egzistencije stotina radnika i njihovih porodica.

Prema podacima Sindikata, od ulaska u stečaj bez posla je ostalo oko 200 radnika, dodatnih 50 je napustilo firmu zbog neizvjesnosti, a trenutno je zaposleno oko 500 radnika, dok ih je ranije bilo oko 750. Naglašavaju da Koksara, osim koksa, proizvodi i niz nusproizvoda za druge industrije, te da predstavlja ključnu kariku u lancu koji uključuje željezare i rudnike u regionu. U molbi se podsjeća da su željezare u Zenici i Smederevu među glavnim kupcima koksa iz Lukavca, te se upozorava da bi gašenje Koksare imalo šire posljedice po industrijski sektor, uključujući željeznički transport i rudarsku proizvodnju. Sindikat navodi da postoje modeli pomoći, uključujući privremene subvencije za održavanje proizvodnje i pokrivanje gubitaka u prelaznom periodu, kao i pronalazak strateškog partnera koji bi osigurao dugoročnu stabilnost poslovanja.

Posebno upozoravaju na hitnost nabavke sirovina, navodeći da su postojeće zalihe uglja dovoljne za ograničen vremenski period i da bi bez brze reakcije moglo doći do potpunog zastoja proizvodnje već krajem februara ili početkom marta. Sindikalna organizacija pozvala je sve nivoe vlasti da se jasno izjasne o sudbini Koksare i preduzmu konkretne mjere kako bi se očuvao proizvodni proces i radna mjesta.