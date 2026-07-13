Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Saudinu koja je devet godina na dijalizi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Saudinu Behremović iz Sanskog Mosta koja devet godina ne zna kako izgleda sedmica bez dijalize. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Saudina od 2018. godine živi sa zatajenjem bubrega. Tri puta sedmično po četiri sata priključena je na aparat koji umjesto njenih bubrega obavlja ono što njeno tijelo više ne može. Između dijaliza mora živjeti uz stroga ograničenja u ishrani i unosu tečnosti, a svaki plan, putovanje ili običan porodični izlet zavise od rasporeda terapija. Devet godina njen život ne određuju želje, nego termini za dijalizu.
Jedina šansa da ponovo živi bez aparata koji je održava u životu jeste transplantacija bubrega u Bjelorusiji, gdje bolnica osigurava donorski bubreg. Za operaciju i liječenje potrebno je prikupiti 110.317 KM.
Saudina živi sa suprugom i kćerkom. Njihova porodica nema mogućnost sama prikupiti ogromna novčana sredstva potrebna za njeno liječenje.
Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće putem linka https://pomoziba.org/bs/saudina-ceka-svoj-novi-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Saudina Behremović
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Saudina Behremović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Saudina Behremović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Saudina Behremović
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Saudina Behremović