Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Saudinu koja je devet godina na dijalizi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Saudinu Behremović iz Sanskog Mosta koja devet godina ne zna kako izgleda sedmica bez dijalize. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Saudina od 2018. godine živi sa zatajenjem bubrega. Tri puta sedmično po četiri sata priključena je na aparat koji umjesto njenih bubrega obavlja ono što njeno tijelo više ne može. Između dijaliza mora živjeti uz stroga ograničenja u ishrani i unosu tečnosti, a svaki plan, putovanje ili običan porodični izlet zavise od rasporeda terapija. Devet godina njen život ne određuju želje, nego termini za dijalizu.

Jedina šansa da ponovo živi bez aparata koji je održava u životu jeste transplantacija bubrega u Bjelorusiji, gdje bolnica osigurava donorski bubreg. Za operaciju i liječenje potrebno je prikupiti 110.317 KM.

Saudina živi sa suprugom i kćerkom. Njihova porodica nema mogućnost sama prikupiti ogromna novčana sredstva potrebna za njeno liječenje.

Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće putem linka https://pomoziba.org/bs/saudina-ceka-svoj-novi-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Saudina Behremović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Saudina Behremović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Saudina Behremović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Saudina Behremović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Saudina Behremović