Cijena nafte ponovo raste, Brent nadomak 100 dolara

Cijena nafte ponovo raste na svjetskim tržištima, a Brent se u srijedu približio psihološki važnoj granici od 100 dolara po barelu, pod pritiskom nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju.

Fjučersi na Brent porasli su za 1,3 posto, na 99,22 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta West Texas Intermediate, WTI, poskupjela za 1,2 posto i dostigla 94,13 dolara po barelu.

Brent je od početka augusta poskupio za približno četvrtinu, dok nastavak sukoba na Bliskom istoku sve više zabrinjava tržišta zbog mogućeg ugrožavanja proizvodnje i transporta nafte.

Nova eskalacija uslijedila je nakon napada jemenskih Huta na nekoliko saudijskih gradova i energetskih postrojenja. Istovremeno su američke snage napale iranske naftne tankere, dok je Iran izveo napade na američku bazu u Jordanu i brodove u regiji.

Dodatnu zabrinutost izaziva stanje na ključnim pomorskim pravcima kojima se nafta iz zemalja Bliskog istoka doprema na svjetsko tržište. Saudijska Arabija već je dio izvoza preusmjerila kako bi izbjegla Hormuški moreuz, ali nastavak napada mogao bi dodatno otežati snabdijevanje.

Analitičari upozoravaju da približavanje Brenta granici od 100 dolara nije važno samo za tržište energenata. Dalji rast cijene nafte mogao bi pojačati inflatorne pritiske, posebno u državama koje u velikoj mjeri zavise od uvoza energije.

Upravo mogućnost dužeg poremećaja u snabdijevanju trenutno je jedan od glavnih razloga zbog kojih cijena nafte nastavlja rasti, dok tržišta prate razvoj sukoba i situaciju na pomorskim rutama Bliskog istoka.