Pala Dubai banka: Uhapšena 21 osoba, zaplijenjeni milioni eura

Dubai banka, kako je nazvana velika ilegalna finansijska mreža povezana s pranjem novca i finansiranjem međunarodne trgovine drogom, našla se u centru velike policijske operacije u kojoj je uhapšena 21 osoba.

Istragu je predvodila Španska nacionalna policija uz podršku Europola, a osumnjičeni se terete za organizovani kriminal, trgovinu drogom i pranje novca.

U akciji provedenoj u Španiji uhapšeno je 15 osoba, dok su tamošnje vlasti izdale ukupno 19 međunarodnih potjernica. Šest potjernica već je realizovano, četiri osobe uhapšene su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a po jedna u Egiptu i Nizozemskoj.

Među uhapšenima je i osoba za koju se vjeruje da je bila jedna od ključnih figura ilegalne mreže poznate kao Dubai banka. Europol ju je označio kao metu visoke vrijednosti, a istražitelji sumnjaju da je imala važnu ulogu u finansiranju velikih operacija trgovine drogom širom svijeta.

Tokom policijske akcije blokirana je i zaplijenjena imovina vrijedna oko 20 miliona eura. Oduzeto je 48 nekretnina vrijednih više od 14 miliona eura, među kojima su i luksuzne vile na Ibizi, kao i vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura.

Blokiran je i 121 bankovni račun na kojima se nalazilo oko 2,3 miliona eura.

Operacija pod kodnim nazivom „DRAKKAR“ počela je još u februaru 2021. godine nakon što je španska policija presrela brod na kojem je pronađeno 1.835 kilograma kokaina. Tada je uhapšeno devet članova posade.

Brod je potom odvučen u luku Gijón, ali je ubrzo potonuo nakon što je kapetan namjerno probio korito. Istražitelji su kasnije utvrdili da je na brodu bilo skriveno još oko 1.650 kilograma kokaina.

Prema rezultatima istrage, kriminalna grupa naknadno je uspjela ući u olupinu i izvući skrivenu drogu, koja je trebala biti prebačena do španske obale brzim gliserima.

Prateći tok novca povezan s ovom pošiljkom, istražitelji su došli do međunarodne finansijske infrastrukture Dubai banke.

Mreža je, prema navodima istražitelja, omogućavala kriminalnim grupama da do velikih količina novca dođu u veoma kratkom roku, bez fizičkog prenosa gotovine preko granica. U sistemu su korišteni posrednici i interna evidencija transfera između različitih država, uz visoke provizije.

Za primopredaju gotovine korišten je i poseban način autentifikacije. Serijski broj određene novčanice služio je kao svojevrsna šifra, a samo osoba koja je znala taj broj mogla je preuzeti novac.

U međunarodnoj istrazi, osim Europola i Španske nacionalne policije, učestvovale su i nadležne službe Nizozemske i Švedske, kao i američka Uprava za suzbijanje droga, DEA.