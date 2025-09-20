Razbijena grupa koja je krijumčarila migrante iz BiH u zemlje EU

Međunarodna akcija u kojoj su učestvovali organi za provođenje zakona i pravosudne institucije iz BiH, Hrvatske i Slovenije rezultirala je razbijanjem kriminalne mreže koja se bavila krijumčarenjem migranata sa zapadnobalkanske rute prema zemljama Evropske unije. Istragu je vodila Europolova Operativna radna grupa (OTF) formirana posebno za borbu protiv ovog oblika kriminala.

U Hrvatskoj je 17. septembra uhapšen vođa grupe zajedno s još tri osobe osumnjičene za organizovanje ilegalnih prelazaka granice. Do sada je mreža povezana s više od 100 slučajeva krijumčarenja u kojima je učestvovalo preko 600 migranata.

Kriminalna struktura bila je pažljivo organizovana, uz korištenje šifriranih komunikacijskih platformi kako bi se izbjeglo otkrivanje. Organizatori su mahom bili iz Hrvatske, dok su vozače regrutovali iz Češke, Slovačke i drugih zemalja centralne i istočne Evrope.

Migranti su uglavnom avionima iz Istanbula dolazili u Sarajevo, a potom kontaktirali članove mreže koji su ih prevozili do granice. Nakon ilegalnog prelaska u Hrvatsku, smještani su na privremene lokacije, najčešće u okolini Splita, odakle su vozači organizovali njihov dalji transport iznajmljenim vozilima.