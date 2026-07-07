Trgovina ljudima: BiH među 59 zemalja u velikoj međunarodnoj akciji

Trgovina ljudima bila je u fokusu velike međunarodne operacije Global Chain, u kojoj je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a tokom koje je identificirano više od 2.000 žrtava i potencijalnih žrtava.

Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja, uz podršku Europola, Frontexa i Interpola. Prema objavljenim podacima, u akciji su uhapšene 1.024 osobe, od kojih se 334 sumnjiči za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima.

Nadležne službe tokom operacije identificirale su 2.070 žrtava i potencijalnih žrtava, među kojima je bilo i 162 djece. Otvoreno je 465 novih istraga, evidentiran je 201 dodatni osumnjičeni, a otkriveno je i 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata.

Akcija je bila usmjerena na kriminalne mreže koje se dovode u vezu sa različitim oblicima eksploatacije, uključujući seksualnu eksploataciju, prisilni rad, prisilno prosjačenje i prisiljavanje na kriminalne aktivnosti. Poseban fokus bio je na prepoznavanju i zaštiti djece i drugih ranjivih kategorija.

Istražni podaci pokazuju da su većina identificiranih žrtava bile odrasle žene. Najveći broj žrtava, 64,2 posto, bio je izložen seksualnoj eksploataciji, dok je 20,9 posto bilo prisiljeno na kriminalne aktivnosti. Udio žrtava prisilnog rada iznosio je 11,3 posto, a prisilnog prosjačenja 1,5 posto.

Kada je riječ o maloljetnim žrtvama, podaci pokazuju da je seksualna eksploatacija zabilježena u 86,4 posto slučajeva. Iz Frontexa su upozorili da je zaštita djece u ovakvim slučajevima posebno zahtjevna, naročito kada su u eksploataciju uključene osobe iz njihovog najbližeg okruženja.

Tokom operacije provjereno je više od 565.000 osoba, 360.000 identifikacionih dokumenata, 140.000 vozila, 20.000 lokacija, kao i više od 6.100 letova i plovila.

U operaciji Global Chain učestvovali su policijski službenici, granične službe, carinski organi, inspekcije rada i druge specijalizirane institucije iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike. Koordinacioni centri djelovali su u Skoplju i Rio de Janeiru, kako bi se omogućila brža razmjena informacija između zemalja učesnica.

Međunarodne agencije ističu da trgovina ljudima ostaje jedan od najtežih oblika organizovanog kriminala, zbog čega su zajedničke akcije više država ključne za otkrivanje mreža, zaštitu žrtava i pokretanje novih istraga.