Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv osam osoba zbog trgovine ljudima, među njima i policijski službenici

Jasmina Ibrahimović

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv osam osoba (koje su lišene slobode 29. oktobra 2025. godine i nalaze se u pritvoru) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo trgovina ljudima a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja. Optužnica je podignuta protiv četiri osobe koje su u vrijeme činjenja krivičnih djela bili službenici Uprave policije MUP-a TK Besima Kopića (51), Miralema Halilovića (46), Jasmina Modrića (30) i Dževada Požegića (55), te protiv  Šemsudina Kadrića (39), Zijada Jagodića (61), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41).

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Nadležnom sudu je predloženo da se nakon potvrđivanja optužnice ovim osobama produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku.

Istraga protiv ovih osoba je, nakon lišenja slobode, provedena u periodu kraćem od tri mjeseca, a optužnica je potkrijepljena brojnim materijalnim dokazima, iskazima, vještačenjima i rezultatima drugih istražnih radnji koje su provedene u prethodnom periodu.

Tim tužilaca i istražitelja Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, u saradnji sa drugim agencijama za provođenje zakona, nastavlja sa provođenjem intenzivnih i opsežnih istražnih radnji kojim se utvrđuju dodatne okolnosti o osobama koje bi se mogle dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima. O rezultatima istrage će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Kopiću, Kadriću, Haliloviću, Modriću i Šehiću se na teret stavlja da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim licima i skrivali dvije djevojčice, žrtve trgovine ljudima, u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su ih oni seksualno iskorištavali i davali im novac za to.

Jagodiću, Požegiću i Avdiću se na teret stavlja da su u pomenutom periodu seksualno iskorištavali djevojčice i plaćali im za to,  iako su bili svjesni da su su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima.

Djevojčice su smještene i zbrinute u ustanovama socijalne zaštite, gdje im se pruža sva potrebna i neophodna zdravstvena i psihosocijalna zaštita.

Obzirom na karakter predmeta i krivičnih djela, radnji koje su dio inkriminacije u ovom postupku, kao  i na nužnu potrebu zaštite maloljetnica koje su žrtve teških krivičnih djela, i činjenice da nakon  podizanja i potvrđivanja optužnice počinje sudski postupak koji je u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u FBiH zatvoren za javnost, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona neće i ne može davati bilo kakve dodatne informacije i izjave u vezi sa predmetom koji se odnosi na ovu optužnicu.

Bilo kakva dodatna komunikacija sa medijima i javnosti, o predmetu u kojem su maloljetnice žrtve teških krivičnih djela i seksualnog iskorištavanja, bi bila u suprotnosti sa odredbama domaćih propisa  i međunarodnih konvencija poput: Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Krivičnog zakona FBiH koji u članu 219a definiše krivično djelo povreda privatnosti djeteta.

