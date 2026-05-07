Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštvo Kantona Sarajevo protiv majke i njenog rođaka zbog krivičnog djela trgovina ljudima.

Prema navodima iz optužnice, tokom 2025. i početkom 2026. godine optuženi su prisiljavali četvero maloljetne djece na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu, uz prijetnje, fizičko kažnjavanje i obavezu da dnevno zarađuju do 50 KM, pri čemu su sami zadržavali novac koji su djeca prikupila. Djeca su, kako se navodi, bila izložena teškim vremenskim uslovima, nisu pohađala školu i često su sama sebi osiguravala hranu.

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor, dok su djeca – žrtve trgovine ljudima – smještena u sigurnu kuću.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo saslušanje 11 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza, uz napomenu da se zbog zaštite maloljetnih žrtava ne mogu objavljivati i