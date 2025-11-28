Produžen pritvor osumnjičenima za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnica

Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se osmorici osumnjičenih – Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću – produžava pritvor za još dva mjeseca. Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Osumnjičenima se stavlja na teret krivično djelo trgovine ljudima, a slučaj se odnosi na iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije. Prema navodima iz istrage, djela su počinjena u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Kantonalni sud je prihvatio argumente Tužilaštva da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nužno produženje pritvora, uključujući rizik od utjecaja na svjedoke, ponavljanja djela i uznemirenje javnosti.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a Tužilaštvo će javnost blagovremeno informisati o daljim aktivnostima