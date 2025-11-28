Produžen pritvor osumnjičenima za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnica

Ali Huremović
Kantonalni sud u Tuzli (Arhiva)

Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se osmorici osumnjičenih – Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću – produžava pritvor za još dva mjeseca. Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Osumnjičenima se stavlja na teret krivično djelo trgovine ljudima, a slučaj se odnosi na iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije. Prema navodima iz istrage, djela su počinjena u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Kantonalni sud je prihvatio argumente Tužilaštva da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nužno produženje pritvora, uključujući rizik od utjecaja na svjedoke, ponavljanja djela i uznemirenje javnosti.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a Tužilaštvo će javnost blagovremeno informisati o daljim aktivnostima

pročitajte i ovo

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Istaknuto

Sud odlučuje: Produženje ili ukidanje pritvora policajcima osumnjičenim za trgovinu ljudima

Istaknuto

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći

Vijesti

Zatražen jednomjesečni pritvor za sarajevskog policajca zbog nasilja u porodici

Vijesti

Zatražen pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Pronađeno 39 kilograma droge

BiH

Određen pritvor Alihodžiću, osumnjičenom za više krivičnih djela nad djecom

Vijesti

Košta manje od 1 KM, a čini čuda za crijeva

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Vijesti

SIPA jača za 14 novih kadeta

Vijesti

Draganu Šojiću potvrđena zatvorska i novčana kazna

Vijesti

Evo na koliko je Vlada FBiH ograničila cijene peleta i do kada

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]