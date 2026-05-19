Poznati detalji postupka za trgovinu ljudima u Tuzli: Javnost isključena zbog maloljetnih žrtava

Jedan od najosjetljivijih sudskih procesa u Tuzlanskom kantonu počeo je čitanjem optužnice i uvodnim riječima pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Predmet se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice, a krivično djelo je, prema navodima optužnice, počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

„Na početku glavnog pretresa predsjednik Vijeća je saopštio odluku Vijeća da iz glavnog pretresa u cijelosti isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u ovom krivičnom postupku”, pojasnila je Adisa Alić, glasnogovornica Kantonalnog suda Tuzla.

Optužnica obuhvata 12 osoba. Među njima su i policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona, zbog čega je ovaj predmet izazvao posebnu pažnju javnosti. Zbog obima dokaznog materijala, proces će trajati mjesecima.

„Prije početka suđenja održan je pravni sastanak na kome je dogovoren tok održavanja suđenja u narednom periodu, tako je od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci itd”, kazala je Alić.

Dio optuženih tereti se za produženo krivično djelo trgovine ljudima, dok se za četiri osobe u odvojenom postupku navodi da su bile korisnici usluga žrtava trgovine ljudima.

„Četiri optužena koji su obuhvaćeni ovom drugom optužnicom koja je potvrđena na Općinskom sudu u Kalesiji, su optuženi isto za trgovinu ljudima, ali član 210a stav 6, dakle, korisnici usluga žrtava trgovine i ljudima, dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina”, dodaje Adisa Alić.

Za teže oblike ovog krivičnog djela predviđene su kazne zatvora duže od deset godina. Iz suda i tužilaštva naglašeno je da se svi optuženi smatraju nevinim dok se njihova krivica ne dokaže pravosnažnom presudom. Zatvaranje suđenja za javnost ne znači da javnost neće imati nikakve informacije. Iz suda najavljuju da će objavljivati odluke i podatke koji ne ugrožavaju postupak, dok će presuda na kraju prvostepenog postupka biti javno objavljena.