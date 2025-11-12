SIPA provodi pretrese zbog trgovine ljudima i pranja novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića provode operativnu akcju „NID“.

Operativna akcija „NID“ usmjerena je na pretrese stambenih objekata i pokretnih stvari koje su u vlasništvu ili ih koriste osumnjičena lica, na tri lokacije, kao i privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u izvršenju krivičnih djela „Organizovani kriminal“, „Međunarodna trgovina ljudima“ i „Pranje novca“ propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i krivičnim djelom „Trgovina ljudima“ koje je propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i krivično djelo „Trgovina ljudima“, propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

Tokom rada po predmetu u cilju prikupljanja informacija i dokaza, ostvarena je saradnja sa policijskim organima Republike Srbije, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK-om). Podršku u radu je pružio Centar za provođenje zakona Jugoistočne Evrope – „SELEC“.

U cilju prikupljanja informacija u prethodnom periodu, ostvarena je i intenzivna saradnja sa nevladinom organizacijom „Vaša Prava BiH“.

Navedene aktivnosti su sprovedene uz podršku projekta EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu (EU4FAST).

Više informacija u toku dana.