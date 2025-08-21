Krivotvoreni novac: Europol razbio mrežu i presreo skoro milion pošiljki u Evropi

Krivotvoreni novac u vrijednosti od više od 66 miliona eura zaplijenjen je u velikoj međunarodnoj akciji pod vodstvom Europola, u kojoj je presretnuto skoro milion poštanskih pošiljki širom Evrope.

Krivotvoreni novac u poštanskim pošiljkama širom Evrope

U operaciji koja je okupila policijske i carinske službe iz 18 zemalja presretnuto je 297 paketa sa falsifikovanim novčanicama i kovanicama. Ukupno je zaplijenjeno više od 990.000 predmeta, među kojima su bile novčanice i kovanice u vrijednosti od 280.000 eura, 679.000 američkih dolara i 12.000 britanskih funti.

Presretnuto skoro milion paketa i pokrenute nove istrage

Operacija je provedena od oktobra 2024. do marta 2025., a istražitelji su otvorili 102 nove istrage protiv kriminalnih mreža specijalizovanih za falsifikovanje novca. Većina tih mreža djeluje izvan Evropske unije, s jakim uporištima u Aziji, Americi i na Bliskom istoku.

„Filmski novac“ u rukama kriminalnih mreža

Veliki dio zaplijenjenih predmeta bio je tzv. „filmski novac“ – reprodukcije koje izgledom i bojom podsjećaju na prave novčanice, ali nose oznaku da nisu zakonsko sredstvo plaćanja. Uprkos toj oznaci, kriminalci ih često stavljaju u opticaj kao prave novčanice, što ih čini ozbiljnom prijetnjom finansijskim sistemima.

Uloga Europola i OLAF-a u međunarodnoj akciji

Europol je u akciji imao ključnu ulogu, koordinirajući razmjenu informacija među državama, pružajući stručnu obuku i razvijajući nove indikatore rizika za prepoznavanje sumnjivih pošiljki. Evropski ured za borbu protiv prevara (OLAF) pružio je tehničku podršku u operativnoj fazi, dok su Austrija, Portugal i Španija predvodile istragu.

Najveći uspjeh u Rumuniji

Jedan od najznačajnijih rezultata postignut je u Rumuniji, gdje je nacionalna policija u koordiniranoj akciji zaplijenila 600.000 američkih dolara u lažnim novčanicama, što se smatra najvećim pojedinačnim uspjehom tokom ove operacije.