Evropa zaostaje u AI revoluciji: Samo 14 posto firmi koristi umjetnu inteligenciju

Evropska unija suočava se s novim izazovom na polju umjetne inteligencije – kompanije je i dalje rijetko primjenjuju u praksi. Dok Evropa pokušava uhvatiti korak s dominacijom Sjedinjenih Američkih Država u AI sektoru, nacrt nove strategije Evropske komisije, u koji je Politico imao uvid, naglašava da je ubrzano uvođenje tehnologije ključno za preokret.

Podaci pokazuju da evropske firme znatno zaostaju u korištenju umjetne inteligencije. Tokom prošle godine manje od 14 posto kompanija u Evropi primjenjivalo je AI u poslovanju, što je daleko ispod globalnog prosjeka. Direktorica Ureda za umjetnu inteligenciju Evropske komisije, Lucilla Sioli, priznala je da taj rezultat „nije dobar“, te naglasila potrebu za ciljanim mjerama koje bi potaknule primjenu tehnologije u ključnim sektorima ekonomije.

Strategija predviđa integraciju umjetne inteligencije u 11 industrija – od proizvodnje, zdravstva i odbrane, do transporta i poljoprivrede. Među prioritetima su razvoj AI modela za autonomnu vožnju, otkrivanje lijekova i platforme koje bi poljoprivrednicima omogućile lakši pristup AI aplikacijama.

Dok Sjedinjene Države, Kina i zemlje Bliskog istoka stavljaju umjetnu inteligenciju u središte svojih ekonomskih politika, spori tempo evropske primjene mogao bi ugroziti šansu Unije za novi ciklus rasta. Dokument priznaje da dosadašnji pokušaji razvoja domaćih AI modela nisu dali očekivane rezultate, te upozorava na rizik od ovisnosti o hardveru i tehnologijama izvan Evrope, što može predstavljati ozbiljnu prijetnju lancima snabdijevanja.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da kompanije više ne bi smjele oklijevati s primjenom AI tehnologije. „Kad god se suoče s novim izazovom, prvo pitanje mora biti – kako nam umjetna inteligencija može pomoći“, istaknula je u obraćanju u Torinu.

Prema procjenama Komisije, četiri od deset velikih evropskih firmi već koriste neku formu umjetne inteligencije, uglavnom u generisanju sadržaja i obradi slika. No među malim preduzećima, taj broj jedva doseže deset posto. U poređenju s time, gotovo 60 posto malih biznisa u SAD-u već koristi AI, dok globalne procjene dosežu i do 78 posto.

Evropske kompanije suočavaju se s izazovima oko odluke gdje tačno ulagati i kako AI uključiti u svoje procese. Ministar digitalizacije Poljske Dariusz Standerski naveo je da više od 600.000 poljskih firmi planira ulagati u cloud i AI rješenja u narednih nekoliko mjeseci, ali je istaknuo da najveći problem nije novac, već nedostatak rješenja prilagođenih specifičnim potrebama industrije.

Za mnoge firme umjetna inteligencija i dalje se svodi na prepoznatljive chatbot alate poput ChatGPT-a, što pokazuje ograničeno razumijevanje šire primjene tehnologije. Novi evropski plan želi promijeniti taj pristup kroz niz konkretnih inicijativa – od aplikacijskih platformi za poljoprivrednike do akceleracijskih programa za AI rješenja u proizvodnji i robotici. Za kreativne industrije predviđena je podrška studijima koji razvijaju AI-projekte i alatima za automatsko prevođenje sadržaja na više jezika.

Visoki zvaničnici Komisije naglašavaju da je cilj nove strategije dubinska integracija umjetne inteligencije u osnovne poslovne procese, a ne samo u pomoćne funkcije. „Nije poenta da imate ChatGPT na radnom stolu i da se time hvalite da koristite AI“, rekla je Sioli. „Fokus je na transformaciji ključnih procesa – jer upravo tu leži stvarna vrijednost.“

Pravi test uspjeha, dodala je Małgorzata Nikowska iz Ureda za inovacije u AI sektoru, bit će može li Evropa uvjeriti kompanije da preoblikuju svoje poslovanje i shvate umjetnu inteligenciju kao temelj budućeg razvoja, a ne kao prolazni trend.