Cyber napad na evropske aerodrome izazvao haos na letovima

Cyber napad na pružatelja usluga za sisteme prijave i ukrcavanja izazvao je ozbiljne poremećaje u radu više velikih evropskih aerodroma, među kojima su londonski Heathrow, briselski Zaventem i aerodrom u Berlinu. Posljedice su brojna kašnjenja i otkazivanja letova, potvrdili su operateri.

Automatizovani sistemi prijave i ukrcavanja bili su izvan funkcije, pa je procedura obavljana ručno. Aerodrom Zaventem saopćio je da incident ima veliki uticaj na raspored letova te da se očekuju dodatna kašnjenja.

Iz aerodroma Heathrow naveli su da su problemi uzrokovani tehničkim poteškoćama kod vanjskog dobavljača, dok su iz Berlina upozorili putnike na duža čekanja prilikom prijave.

Putnicima je preporučeno da prije polaska na aerodrom provjere status svojih letova kod aviokompanija. Istovremeno, pružalac usluga radi na otklanjanju problema.

Napad nije pogodio aerodrom u Frankfurtu, potvrdio je glasnogovornik tog aerodroma.