Globalni aviopromet u haosu, brojne kompanije otkazuju letove prema Bliskom istoku

Globalni aviopromet i dalje trpi ozbiljne posljedice zbog rata u Iranu, koji je doveo do zatvaranja važnih zračnih čvorišta na Bliskom istoku, među kojima su Dubai, Doha i Abu Dhabi. Zbog toga su brojni letovi otkazani ili odgođeni, a veliki broj putnika ostao je blokiran.

Brojne evropske i svjetske aviokompanije već su prilagodile red letenja, a dio njih obustavio je saobraćaj prema pojedinim destinacijama na više dana, sedmica, pa čak i do jeseni.

Među prevoznicima koji su najavili izmjene su i kompanije koje su privremeno ukinule letove prema Tel Avivu, Bejrutu, Amanu, Dubaiju, Rijadu, Bagdadu i Erbilu. Pojedine linije otkazane su do kraja marta, dok su neke suspenzije produžene i na april, maj, pa i do kraja godine.

Smanjenim intenzitetom trenutno rade i pojedine aviokompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok su drugi regionalni i međunarodni prevoznici privremeno zaustavili letove prema nizu destinacija na Bliskom istoku.

Poremećaji nisu zaobišli ni azijske aviokompanije, koje su također otkazale ili privremeno obustavile pojedine linije prema Dohi i drugim gradovima u regiji.

Dodatne promjene uslijedile su i nakon zatvaranja pojedinih zračnih prostora, pa su neke kompanije najavile ograničen broj letova u narednim danima, dok su druge potpuno povukle redovne linije prema najugroženijim područjima.

Zbog ovakve situacije putnicima se savjetuje da prije polaska obavezno provjere status svojih letova, jer su nove izmjene reda letenja moguće iz dana u dan.