Problemi u evropskom avio saobraćaju: Grčka i Italija pogođene

Avio saobraćaj u Grčkoj u nedjelju je ozbiljno poremećen nakon problema s radijskim frekvencijama, zbog čega su brojne zračne luke privremeno obustavile dolazne i odlazne letove, objavili su državna televizija i nadležne institucije.

Kako je saopćila Grčka uprava za civilno zrakoplovstvo, uzrok problema još se istražuje, a ograničenja su uvedena iz sigurnosnih razloga. Iako su pojedini preleti kroz atensku zonu informacija o letenju (FIR) i dalje obavljani, rad zračnih luka bio je ograničen.

Prema navodima državne televizije ERT, dolasci i odlasci letova u Grčkoj obustavljeni su oko 9 sati po lokalnom vremenu, a terminal za odlaske na atenskom aerodromu Eleftherios Venizelos bio je prepun putnika.

„Letovi se preusmjeravaju u susjedne zemlje“, navela je ERT, dodajući da je grčki zračni prostor u jednom trenutku bio gotovo prazan.

Iz Uprava zračnih luka Izraela saopćeno je da je grčki zračni prostor zatvoren do 16 sati po lokalnom vremenu, uz upozorenje putnicima da očekuju kašnjenja u dolascima i odlascima.

Problemi i u Italiji

Poremećaji su zabilježeni i u Italija, gdje je zračna luka Bergamo Orio al Serio, jedno od glavnih čvorišta kompanije Ryanair za Milano, u subotu navečer obustavila letove.

Kako je saopćila kompanija SACBO, koja upravlja aerodromom, do obustave je došlo zbog tehničkih problema sa sistemom navođenja za slijetanje i slabe vidljivosti.

„Tehnički problem je riješen oko ponoći“, naveli su iz SACBO-a, uz upozorenje da su moguća daljnja kašnjenja i otkazivanja letova.

Prema izvještajima lokalnih medija, otkazano je 26 odlaznih letova, šest je preusmjereno na druge aerodrome, dok je sedam pomjereno za nedjelju. Hiljade putnika bile su primorane provesti noć u aerodromskoj zgradi, a fotografije s terena prikazuju putnike kako spavaju na podu i pored traka za prijavu prtljaga.

Bergamsko online izdanje dnevnog lista Corriere della Sera navelo je da su prvi letovi zaustavljeni oko 17 sati po GMT-u u subotu, dok su u nedjelju ujutro poletjeli tek pojedini letovi.