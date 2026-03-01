Kolaps aviosaobraćaja: Hiljade letova otkazano na Bliskom istoku

Zbog vojnog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, najveći aerodromi u zemljama Zaljeva privremeno su obustavili rad, dok su brojne aviokompanije bile primorane otkazati ili preusmjeriti letove, ostavljajući hiljade putnika širom svijeta bez jasnih informacija o nastavku putovanja.

Bahrain, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su djelimično ili potpuno zatvaranje zračnog prostora. Kao posljedica toga, došlo je do masovnih otkazivanja i preusmjeravanja letova. Samo tokom subote i nedjelje otkazano je više od 1.800 letova velikih aviokompanija iz regiona, među kojima su Emirates, Etihad i Qatar Airways.

Dubai, Abu Dhabi i Doha, tri ključna avio-čvorišta u Zaljevu, gotovo su potpuno obustavili operacije. Prema podacima servisa FlightAware, globalno je odgođeno više od 19.000 letova, dok je više od 2.600 letova otkazano do nedjelje ujutro, prenosi Euronews.

Putnici su suočeni s velikom neizvjesnošću. Jonathan Escott iz Newcastlea izjavio je da je njegov direktan let za Dubai otkazan i da nema informacija o novom terminu polaska. „Niko ne zna šta se zapravo dešava. Ni Emirates, ni bilo koja druga aviokompanija ne znaju“, rekao je Escott.

Prekid operacija uslijedio je nakon što je Iran, u znak odmazde, izveo raketne napade na Izrael i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke baze – Bahrain, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. U UAE su napadi rezultirali povredama i smrću jedne osobe, dok su manji incidenti zabilježeni i na aerodromima u Dubaiju, Abu Dhabiju i Kuvajtu.

Letovi su i u nedjelju ostali suspendovani, a vlasti i aviokompanije savjetuju putnicima da prije dolaska na aerodrom provjere status svojih letova. Dubai Airports potvrdio je da su operacije na Dubai International i Dubai World Central – Al Maktoum International aerodromima obustavljene do daljnjeg. Qatar Airways je saopćio da letovi ostaju suspendovani dok civilne vlasti ne potvrde sigurnost zračnog prostora.

Brojne aviokompanije širom svijeta otkazale su letove prema Bliskom istoku, uključujući Wizz Air, Turkish Airlines, Air France, KLM, British Airways, Lufthansa Group, Finnair, Norwegian, Delta Air Lines, American Airlines, Air Canada, Air India i Garuda Indonesia. Putnicima je ponuđena mogućnost povrata novca ili promjene termina putovanja.

Stručnjaci upozoravaju da će, ukoliko sukob potraje, letovi biti preusmjereni južnim rutama preko Saudijske Arabije, što će produžiti trajanje putovanja, povećati potrošnju goriva i potencijalno dovesti do rasta cijena avionskih karata.