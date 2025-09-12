Wizz Air zatvara bazu u Beču!

RTV SLON
Wizz Air, letovi, letenje, dijaspora, njemačka

Wizz Air je zvanično potvrdio da će u narednom periodu postepeno zatvoriti svoju bazu u Beču, a proces će biti završen do 15. marta 2026. godine. Odluka je objavljena na zvaničnoj stranici aviokompanije, uz pojašnjenje da se radi o poslovnoj strategiji kojom će kapaciteti biti preusmjereni na druga tržišta.

Prema najavi Wizz Aira, prvi korak podrazumijeva povlačenje dva aviona iz Beča i ukidanje pojedinih linija već od 26. oktobra 2025. godine. Tada će biti obustavljeni letovi prema Bilbau i London Gatwicku, dok će ostali letovi nastaviti sa radom do naredne faze gašenja baze.

Kompanija ističe da će preostale rute i kapaciteti biti postupno preusmjereni do sredine marta 2026. godine, kada će baza u Beču u potpunosti prestati s radom. Putnici koji već imaju kupljene karte za period nakon obustave letova bit će kontaktirani direktno od strane aviokompanije, uz mogućnost povrata novca ili preusmjeravanja na druge letove.

Wizz Air je poručio da će nastaviti pratiti potražnju na austrijskom tržištu, ali da se kapaciteti moraju prilagoditi novim okolnostima i većim prilikama na drugim destinacijama. Zvanična potvrda i detalji odluke dostupni su na web stranici aviokompanije wizzair.

Wizz Air ponovo otvara bazu u Tuzli, uvodi novih devet linija

