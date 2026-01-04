Aerodrom Tuzla, novi letovi u ovoj godini

Krajem prošle godine na Međunarodni aerodrom Tuzla vratio se bazni avion kompanije Wizz Air. Ovaj događaj označio je prekretnicu za aerodrom, ali i za brojne građane BiH koji žive u inostranstvu, a koji su zbog ukidanja baze bili primorani koristiti aerodrome u drugim gradovima i regiji.

Povratak baze u Tuzlu

Stigao je i taj dan, izuzetno značajan za bh. dijasporu, na Međunarodni aerodrom Tuzla vratio se bazni avion kompanije Wizz Air. Nakon što je prije tri godine ova niskobudžetna kompanija zatvorila svoju bazu na tuzlanskom Aerodromu, brojni državljani BiH koji žive u dijaspori bili su primorani slijetati u Banja Luku ili druge gradove. Od danas će ponovo moći slijetati u Tuzlu, što je za Aerodrom veliki korak naprijed i znak da će naredna godina sigurno donijeti veliki broj putnika.
„Povratak baznog aviona nije samo operativni korak za nas nego jasan signal povjerenja i zajedničke vizije koju dijelimo sa Wizz Airom. Ovaj događaj potvrđuju našu posvećenost u unaprjeđenju infrastrukture kao i daljem razvoju našeg Aerodroma“, rekao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Wizz Air je za 12 godina, otkako leti iz BiH, prevezao oko šest miliona putnika iz i prema našoj zemlji, a s dva nova aviona Tuzla će imati godišnji kapacitet od dva miliona sjedišta. Time aerodrom Tuzla postaje jedan od ključnih avio-čvorišta u zemlji.

„Moram reći da je ovaj trenutak povratka Wizz Air-a rezultat i infrastrukturnih ulaganja u Aerodorm koje je Vlada TK omogućila u proteklom periodu. Svakako je ovo prilika da kažemo da ćemo takvu vrstu ulaganja nastaviti i u budućnosti, u Budžetu TK planiramo izdašne milionske iznose kako bi se takve vrste investicija nastavile“, rekao je Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.

Otvaranje baze donosi i četiri nove destinacije, pa će putnici iz Tuzle ponovo imati direktne letove ka Kölnu, Hamburgu, Maastrichtu i Malmöu. Ovim linijama pridružuju se i već postojeće rute prema aerodromu Basel–Mulhouse–Freiburg, Memingenu i Dortmundu. Na proljeće se očekuje dodatno širenje mreže, jer je najavljeno uvođenje linija ka Larnaci, Parizu, Bratislavi, Göteborgu, Frankfurt–Hahnu i Berlinu, kada u Tuzlu stiže i drugi bazni avion.

