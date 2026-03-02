Aerodrom Tuzla bez javne autobusne linije ponovo je tema u javnosti, nakon što je vijećnica Svjetlana Kakeš pokrenula zvaničnu inicijativu za uspostavljanje redovne autobusne veze između grada i aerodroma. Potez je na resornom ministarstvu.

Na problem nedostatka organizovanog prevoza ukazuje i Studija javnog prevoza putnika na području Tuzlanskog kantona iz decembra 2025. godine. U poglavlju Identifikovani problemi jasno je navedena loša intermodalna povezanost, odnosno slaba veza s aerodromom i željezničkom stanicom. Ipak, u dijelu dokumenta koji se odnosi na prijedlog mreže kantonalnih linija nije predložena konkretna linija koja bi povezivala Aerodrom Tuzla sa Autobusna stanica Tuzla, iako je upravo ta relacija prepoznata kao problematična.

Takva neusaglašenost, smatra vijećnica, dodatno potvrđuje potrebu za konkretnim djelovanjem nadležnih institucija. Posebno u kontekstu izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima, usvojenih na januarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, kojima je omogućeno sufinansiranje Vlade TK za pojedine linije međugradskog linijskog prevoza. Time su, kako ističe, stvorene i zakonske i finansijske pretpostavke za uvođenje redovne autobusne linije Tuzla – Aerodrom Tuzla – Tuzla.

Aerodrom Tuzla bez javne autobusne linije godinama predstavlja otežavajuću okolnost za putnike koji su primorani koristiti taksi prevoz ili privatne aranžmane, što dodatno povećava troškove putovanja. Uspostavljanje organizovane autobusne veze značajno bi olakšalo dolazak i odlazak sa aerodroma, smanjilo finansijsko opterećenje većine putnika, te unaprijedilo ukupnu uslugu koju aerodrom pruža.

Uz pažljivo usklađen red vožnje sa terminima letova, autobusna linija bi mogla odgovoriti stvarnim potrebama građana, ali i posjetilaca koji u Tuzlu dolaze poslovno ili turistički. Direktna povezanost aerodroma sa gradom, ali i sa glavnim čvorištem međugradskog saobraćaja, omogućila bi jednostavnije nastavke putovanja prema drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i regije.

Vijećnica je uputila inicijativu prema Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, uz detaljno obrazloženje potrebe za uspostavljanjem linije Tuzla – Aerodrom Tuzla – Tuzla. Kako navodi, očekuje da će nadležni organi Vlade TK ovu liniju uvrstiti u plan sufinansiranja međugradskih linija na području kantona.