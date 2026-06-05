Međunarodni aerodrom Tuzla u maju imao više od 63 hiljade putnika

Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. godine zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja.

Prema podacima koje je objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2.038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj, kada je evidentirano 2.919 putnika.

U maju je realizovano ukupno 359 operacija, a najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malmö i Berlin. Ove linije zajedno su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa.

Najveće učešće u prometu imala je aviokompanija Wizz Air Hungary, sa 58.765 putnika, što iznosi 95,1 posto ukupnog prometa. AJet je prevezao 1.612 putnika, dok je Pegasus Airlines imao 1.404 putnika.

Najprometnija ruta bila je Tuzla, Memmingen, Tuzla, sa 11.553 putnika. Slijede rute Tuzla, Dortmund, Tuzla sa 7.555 putnika, Tuzla, Köln, Tuzla sa 4.975 putnika, Tuzla, Malmö, Tuzla sa 4.911 putnika i Tuzla, Berlin, Tuzla sa 3.947 putnika.

Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla zahvalili su putnicima na ukazanom povjerenju, uz poruku da nastavljaju raditi na unapređenju povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama.