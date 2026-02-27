Grad Tuzla obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti BiH

Nedžida Sprečaković
Grad Tuzla obilježio 1. mart - Dan nezavisnosti BiH
Grad Tuzla obilježio 1. mart - Dan nezavisnosti BiH

Grad Tuzla danas je obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Odata je počast svim hrabrim braniocima koji su učestvovali u odbrani kontinuiteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, a posebno onim koji su u tim časnim borbama dali i svoje živote, uključujući i civilne žrtve rata.

Polaganjem cvijeća na spomenicima na Slanoj Banji u Tuzli Grad Tuzla je započeo obilježavanje ovog važnog datuma. Predstavnici gradske vlasti su sa ovog mjesta poslali poruke mira i tolerancije.

Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle
Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle/ februar 2026

„Tuzla je grad koji već tradicionalno dugi niz decenija njeguje bogatstvo različnosti, zajednički život, antifašizam, osnovna ljudska prava I to je ključna poruka da Bosna i Hercegovina je evropska država. Bosna i Hercegovina je država gdje su građani u 1. marta, dakle, koji su izašli i glasali za suverenost naše države, Bosne i Hercegovine, glasali za suverenitet, za demokratiju i za nezavisnu evropsku Bosnu i Hercegovinu.“ – istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Da, nezavisnost je simbol građana Bosne i Hercegovine koji su pokazali da žele da žive u državi suverenoj, slobodnoj i demokratskoj u kojoj su svi ljudi i narodi ravnopravni.“ – istakla je Ana Pejić, pedsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.

Ana Pejić, pedsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.
Ana Pejić, pedsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla

Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“ – glasilo je referendumsko pitanje na koje je 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo oko 63,7 posto upisanih birača, a gotovo 99,7 posto onih koji su glasali opredijelilo se za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, odluku na čiju se vrijednost i obavezu njenog dosljednog ostvarivanja osvrnuo i bivši načelnik Tuzle Selim Bešlagić.

Selim Bešlagić, bivši načelnik opštine Tuzla.
Selim Bešlagić, bivši načelnik opštine Tuzla

„Dobili smo državu, ali nije onaka kako je bila po referendumskom pitanju. Ali to ne znači da se ne treba boriti za državu. I mislim da je to najvažnija, ja bih rekao, poruka iz ovog i danasnog okupljanja, da ovdje, posjećujući sva ovaj spomen groblja, da je to praktički naša obavezda da u vremenu koje predama, na jedini mogli način, demokratski putem, dođemo do države koja će biti ono što smo referendumskim pitanjima postavili.“ – istakao je Selim Bešlagić, bivši načelnik opštine Tuzla.

U povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

