Grad Tuzla obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti BiH

Grad Tuzla danas je obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Odata je počast svim hrabrim braniocima koji su učestvovali u odbrani kontinuiteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, a posebno onim koji su u tim časnim borbama dali i svoje živote, uključujući i civilne žrtve rata.

Polaganjem cvijeća na spomenicima na Slanoj Banji u Tuzli Grad Tuzla je započeo obilježavanje ovog važnog datuma. Predstavnici gradske vlasti su sa ovog mjesta poslali poruke mira i tolerancije.

„Tuzla je grad koji već tradicionalno dugi niz decenija njeguje bogatstvo različnosti, zajednički život, antifašizam, osnovna ljudska prava I to je ključna poruka da Bosna i Hercegovina je evropska država. Bosna i Hercegovina je država gdje su građani u 1. marta, dakle, koji su izašli i glasali za suverenost naše države, Bosne i Hercegovine, glasali za suverenitet, za demokratiju i za nezavisnu evropsku Bosnu i Hercegovinu.“ – istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Da, nezavisnost je simbol građana Bosne i Hercegovine koji su pokazali da žele da žive u državi suverenoj, slobodnoj i demokratskoj u kojoj su svi ljudi i narodi ravnopravni.“ – istakla je Ana Pejić, pedsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.

Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“ – glasilo je referendumsko pitanje na koje je 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo oko 63,7 posto upisanih birača, a gotovo 99,7 posto onih koji su glasali opredijelilo se za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, odluku na čiju se vrijednost i obavezu njenog dosljednog ostvarivanja osvrnuo i bivši načelnik Tuzle Selim Bešlagić.

„Dobili smo državu, ali nije onaka kako je bila po referendumskom pitanju. Ali to ne znači da se ne treba boriti za državu. I mislim da je to najvažnija, ja bih rekao, poruka iz ovog i danasnog okupljanja, da ovdje, posjećujući sva ovaj spomen groblja, da je to praktički naša obavezda da u vremenu koje predama, na jedini mogli način, demokratski putem, dođemo do države koja će biti ono što smo referendumskim pitanjima postavili.“ – istakao je Selim Bešlagić, bivši načelnik opštine Tuzla.

U povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.